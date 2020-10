Îmi este dor să mai găsesc un vierme într-un măr…

autor : Ionuț Drăgotesc

Da, îmi este dor de gustul merelor din copilărie… Atunci, mărul era măr, para era pară si „crastavetele” era castravete. Culegeai mărul si te uitai cu grijă, “…o avea ori ba, vierme?”. Acum, poți sa mănânci liniștit. Pomii fructiferi, pentru o producție „îndestulătoare” sunt otrăviți cu pesticide care protejează fructul, îi dau și îi mențin aspectul frumos, însă otrăvesc pe cei care pun gura pe el.Am ajuns să mîncăm mere din Olanda, prune din Grecia, pere din producția ” 88’- Cipru “, din Spania cartofii, varza de pe te miri unde. Toate „tratate” cu otravă. Pentru noi, cei mulți.

Acest lucru era de neînchipuit în urmă cu 20-30 de ani… Cum se explică faptul că un măr cumpărat dintr-un market, pus pe noptieră își menține culoarea/gustul/aspectul săptămîni la rînd, în condițiile în care mărul din „poala bunicii” după cîteva ceasuri petrecute la temperaturi ridicate dă semne cã s-ar strica? Zilele trecute, într-un market din Bucuresti am găsit urzici… Bucuros, am vrut sa pun câteva pungi în coș. Când mă uit mai bine, „made in Bulgaria”… Nici urzici nu mai cresc in România, altfel nu înțeleg de ce trebuie să le aducem de peste DunărePesticidele cu care sunt tratate legumele și fructele pe care le găsim din belșug de câțiva ani și în România duc la intoxicarea ficatului, rinichilor și a sistemului nervos central. Adică, dau de lucru groparilor…

Mîncăm otravă si mai și plătim pentru ea. Asta în condițiile în care țăranul nostru nu are unde să îsi vîndă traista de fructe aduse din ograda lui. Marile lanțuri de magazine nici nu vor să audă de produse autohtone. Nu, sunt mai bune cele aduse din import. Se moare mai bine, te îmbolnăvești mai repede. În piețele din România, tarabele sînt controlate de samsari, care confiscă la prețuri de nimic bruma de produse aduse de la țară si le revînd la prețuri de 3-4 ori mai mari. Toate se petrec sub ochii îngăduitori ai autorităților care tolerează o astfel de stare de ani de zile. Nimeni nu face nimic pentru producătorul autohton. Descurajat acesta își lasă livada în paragină, nu își mai lucrează pământul și ne lasă în „plata otrăvurilor cu iz de Occident”.

Exercițiul de „îndobitocire” a neamului continuă. Un fruct sau o legumă cu un aspect perfect denotă că a fost tratat cu pesticide. Mai ales cînd e vorba de cele transportate pe distante mari…Îngrijorător, trist este faptul că românii acceptă, „mestecă” otrava, tac și mor… Îl necăjim pe Dumnezeu care ne-a hărăzit cu pământuri bune, cu ape, soare și vreme bunaă, tocmai pentru a avea cu ce trăi… Iar noi, noi cum păzim Grădina Maicii Domnului? Ne otrăvim pământul, împrumutăm bucate de la alții…În loc să punem mâna pe plug să lucrăm pământul, punem mâna pe card și mergem la cumpărături…Țăranul din zilele noastre preferă să cumpere cartoful din oraș decât să mănânce din truda mâinilor lui, din pământul lui… Este mai ușor să cumperi decât să prășești, mai ușor să otrăvești decât să te îngrijești… Eu întreb, voi ce spuneți, decît otravă, mai bine viermi, nu?