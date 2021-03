” Îmbunatăţirea calităţii vieţii in oraşul Zlatna”: Realizarea unui Centru Cultural Multifuncţional și refacerea infrastructurii stradale – Cel mai Mare proiect european finanțat în ultimii zece ani în Zlatna

Cel mai mare proiect european, finanţat in ultimii zece ani la Zlatna prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost semnat azi la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala CENTRU din Alba Iulia, in prezenta preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitru. Edilul sef al urbei de pe Ampoi, primarul Silviu Ponoran, a subliniat importanta investiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, prin construirea Centrului Cultural Multifuncţional si reabilitarea străzii Valea Morilor, iar Simion Creţu, directorul general ADR Centru, a vorbit despre importanta fondurilor europene gestionate de Agentie la nivel regional, prin Programul REGIO.

Cererea de finantare cu titlul” Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Zlatna” se incadreaza in Axa Prioritara 13 a Programului Operational Regional REGIO 2014-2020, unde se alatura celorlalte 17 contracte semnate pe aceasta axa, prin care comunitatile mai mici din Regiunea Centru beneficiaza de investitii socio-edilitare in valoare totala de peste 72 milioane euro. Odata cu semnarea acestui proiect, orasul Zlatna beneficiaza de proiecte de investitii europene in valoare totala de peste 7,5 milioane euro.

Cererea de finantare pentru realizarea unui Centru Cultural Multifunctional in fosta Casa de Cultura a orasului Zlatna si pentru imbunatatirea infrastructurii de pe strada adiacenta acestui obiectiv are o valoare totala de peste 16,6 milioane lei (peste 3,5 milioane euro), finantarea fiind acordata prin Prioritatea de investitii 13.1, dedicata sprijinirii regenerarii oraselor mici si mijlocii, pentru imbunatatirea calitatii vietii populatiei, cu resurse alocate de Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul REGIO 2014-2020. Edilii din Zlatna estimeaza ca mai mult de 8.000 de oameni vor beneficia direct de aceasta investitie, incepand cu decembrie 2023, cand lucrarile vor fi incheiate.

” Investitiile in domeniul social-edilitar in orasele mici si cu resurse limitate sunt mai mult decat necesare. Fara sprijinul fondurilor europene nu s-ar fi putut realiza aceste investitii, deoarece nici localitatile si nici judetul nu dispun de sume atat de mari pentru a acoperi toate nevoile de dezvoltare. Discutam cu partenerii nostri din ADR Centru si putem afirma acum ca oamenii din Blaj, Cugir, Ocna Mures, Teius si Zlatna si in curand si cei din Abrud vor beneficia de facilitati moderne, pregatite de edili si finantate prin aceasta Axa Prioritara 13, care in urma cu 10-12 ani nici nu exista si care ofera fonduri europene pentru comunitatile mai mici. Noi cooperam foarte bine in judet cu administratiile care inteleg sa fie performante si sa pregateasca proiecte pentru dezvoltare, pentru cresterea calitatii vietii tuturor cetatenilor. Consiliul Judetean Alba va sprijin neconditionat toate initiativele din Tara de Piatra, pentru a crea aici un pol de dezvoltare si pentru a dovedi motilor ca suntem aproape de nevoile lor”, a declarat domnul Ion Dumitrel, Presedintele CJ Alba.

Obiectivul general al proiectului” Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Zlatna” il constituie cresterea conditiilor de trai ale cetatenilor din orasul Zlatna si asigurarea accesului la servicii de calitate, prin construirea unui centru cultural multifunctional, cat si prin imbunatatirea infrastructurii urbane locale. Astfel, pana in trimestrul IV din anul 2023 va fi construit Centrul Cultural Multifunctional, va fi reabilitata strada Valea Morilor, pentru imbunatatirea infrastructurii fizice de baza din imediata vecinatate a Centrului Cultural, va fi reabilitat sistemul de iluminat public in zona, pentru utilizarea eficienta a resurselor, prin utilizarea corpurilor de iluminat LED, şi vor fi amenajate grupuri sanitare publice, pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea adaptarea infrastructurii pentru a fi utilizată şi de către persoanele cu nevoi speciale.

” Dacă vă aduceţi aminte, la sfârşitul anului trecut vorbeam despre acest proiect şi atunci, ca şi în ultimii 10-15 ani, am spus şi am repetat că vom face tot posibilul să stopăm exodul din această zonă, care poate oferi Regiunii Centru şi întregii ţări un exemplu în ceea ce priveşte evoluţia sustenabila. Noi, la Zlatna, am pregătit proiecte în valoare totală de peste 130 milioane euro în ultimii ani şi unele sunt finanţate din fonduri europene, altele prin PNDL, cum a fost cazul Liceului” Corneliu Medrea”, iar pentru altele am utilizat resurse proprii. Vrem să oferim condiţii de trăi tot mai bune pentru cetăţenii din Zlatna. Vom dovedi faptul că şi în oraşele medii sau mici se utilizează eficient pârghia parteneriatului şi rezultatele sunt vizibile pentru comunitate. În plus, avem speranţe foarte mari şi încredere că foarte curând vom finanţa proiecte de dezvoltare la nivelul întregului areal al Munţilor Apuseni, prin Asociaţia Moţii Tara de Piatră, ce va implementa un program-pilot în viitoarea perioada pentru absorbţia fondurilor europene. Aceasta Asociaţie de Dezvoltare are scopul de a dezvolta socio-economic zona Apusenilor, a tuturor localităţilor din cinci judeţe: Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara şi nu voi face niciun rabat până când demersurilor noastre nu vor avea rezultate concrete în atragerea de Investiţii Teritoriale Integrate (ÎŢI) în această zonă”, a declarat domnul Silviu Ponoran, primarul din Zlatna.

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în oraşul Zlatna se vor atrage în total peste 7,5 milioane euro. În acest moment sunt în diferite stadii de execuţie proiectele de modernizare a Spitalului din oraş şi de transformare a clădirii fostei Primarii în centru social, iniţiative a căror valoare totală depăşeşte 1,5 milioane euro. La aceste proiecte se adauga investiţiile pentru reabilitarea şcolii gimnaziale” Avram Iancu”, în valoare de aproape 2,5 milioane euro. Oraşul Zlatna investeşte şi fonduri publice guvernamentale – peste 14 milioane lei – pentru reabilitarea Liceului” Corneliu Medrea”, lucrările de modernizare fiind aproape încheiate, în timp ce acum se asigura dotările necesare unui proces didactic de calitate superioară.

La nivel regional sunt în implementare în acest moment 18 proiecte în cadrul Axei Prioritare 13 a Programului REGIO, inclusiv cel din Zlatna, a căror valoare totală este de peste 340 milioane lei, adică mai mult de 72 milioane euro. Şase dintre aceste proiecte sunt din judeţul Alba – din localităţile, Blaj, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş şi Zlatna – cu o valoare totală de peste 122 milioane lei (aproximativ 26 milioane euro). La acestea se vor adăuga şi alte proiecte, ca urmare a celor încă 20 de cereri de finanţare pe această axă, aflate în proces de selecţie şi pre-contractare.

” Şi acest proiect se adauga iniţiativelor administraţiei locale din Zlatna, care va atrage pentru comunitatea locală, până în 2023, fonduri REGIO foarte importante pentru dezvoltare. Anii de după 1989 au fost foarte dificili pentru acest oraş, dar acum multe străzi din oraş sunt complet modernizate, construcţia spitalului merge bine, iar fosta Primărie devine un centru social modern. Folosind resursele locale şi guvernamentale, Zlatna este singurul oraş din judeţ şi printre puţinele din ţara care a reuşit să-şi reabiliteze vechiul liceu, la care nu s-au mai făcut reparaţii de peste 4 decenii. Utilizând judicios fondurile europene pe care le gestionează ADR Centru, edilii sunt degrevaţi de anumite cheltuieli, putând să investească fondurile locale în alte necesităţi ale comunităţii. Din păcate, anumite zone montane, urbane şi rurale, din arealul Apusenilor au rămas în urma altor zone din România şi găzduiesc populaţie relativ săraca şi îmbătrânită, iar accesul la serviciile publice, infrastructura, oportunităţi economice şi legăturile la noi pieţe sunt reduse. Dar, din fericire, tot de aici, din Zlatna, a pornit iniţiativa Investiţiilor Teritoriale Integrate, care este legiferata şi care credem că va duce la o mai bună valorificare a potenţialului natural, cultural, patrimonial din Apuseni. Vom susţine iniţiativele autorităţile publice locale care merg pe modelul de la Zlatna, în folosul cetăţenilor şi pentru a asigura o dezvoltare regională sustenabila”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.