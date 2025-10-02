IGSU, măsuri suplimentare după avertizările de COD ROȘU în Dolj și Olt

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus măsuri operative în județele Dolj și Olt, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de COD ROȘU.

Pentru a sprijini echipajele locale, forțe și mijloace tehnice au fost dislocate din mai multe județe:

, din partea ISU Hunedoara și ISU Timiș: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze și 2 autospeciale pentru muncă operativă; către ISU Olt, din partea ISU Brașov și ISU Sibiu: 16 motopompe, 3 autocamioane, 2 microbuze și 3 autospeciale pentru muncă operativă.

IGSU și Departamentul pentru Situații de Urgență monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteo periculoase pentru a asigura un răspuns rapid și eficient.

Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească recomandările autorităților și să consulte platforma fiipregatit.ro, precum și aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play, pentru informații utile în cazul unor situații de urgență.