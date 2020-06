Idei de activitati pentru transilvanenii aflati in concediu de odihna

Toata lumea iubeste vara, deoarece in acest anotimp se petrec cele mai interesante si frumoase lucruri. Pe langa faptul ca soarele straluceste cu putere zi de zi, aceasta perioada din an vine, de obicei, la pachet cu concedii de odihna, menite sa readuca optimismul, forta de munca si relaxarea mult dorita dupa o lunga perioada marcata de stres si agitatie.

Daca ti-ai programat concediul de odihna pe anul acesta, trebuie neaparat sa pui la punct si activitatile pe care le poti face pentru a te bucura din plin de momentele petrecute alaturi de cei dragi si de clipele incarcate cu multa voie buna.

Iata ce poti face in concediul de odihna:

Citit

Cititul reprezinta o activitate care te ajuta sa obtii recreerea deplina, de care ai nevoie pentru a putea capata curajul si forta necesara inceperii multor activitati solicitante. Daca ai citit toate cartile din biblioteca si iti doresti sa citesti ceva nou si interesant, intra aici si selecteaza cartile de beletristica ce iti atrag cel mai mult atentia. Aceasta activitate poate fi intreprinsa seara, inainte de culcare, sau in zilele in care tot ce-ti doresti sa faci este sa stai in hamacul din curte si sa te bucuri de natura.

City-break

Nu trebuie sa pleci in vacante planuite si foarte lungi pentru a putea savura in totalitate privelistile din Romania si nu numai. Daca esti tipul de persoana care adora excursiile spontane, incarcate cu mult spirit de aventura si entuziasm, atunci opteaza concediul acesta pentru cateva city-break-uri realizate cu rulota. Ia-ti familia sau cei mai buni prieteni si porneste spre cele mai frumoase locatii din tara.

Pescuit

Daca iti place sa iti traiesti viata in mod cat mai linistit, atunci poti merge din cand in cand la pescuit, unde sa petreci o zi intreaga sau chiar si o noapte. Este un tip de activitate preferata de catre barbati, dar care poate fi facuta si de catre femeile care isi doresc sa-si gaseasca pacea si bucuria interioara pe malul unui lac de la marginea orasului.

Petreceri

Daca te poti lauda cu o gasca mare de prieteni, atunci nu mai trebuie sa stai pe ganduri, ci sa-i inviti chiar acum la tine acasa pentru o petrecere de pomina. Pregateste gratarul, porneste muzica si aduna-ti toata energia, deoarece astfel de evenimente se termina, de obicei, in zori. Stai la povesti, danseaza si profita de intalnirea cu acestia, fiindca doar in concediul de odihna te poti distra cel mai bine.

Renoveaza

Foarte multe persoane isi doresc putin timp liber pentru a renova baia sau bucataria casei, insa, cum programul de munca este de regula foarte incarcat si obositor, singura varianta de a duce acest plan la capat este reprezentata de concediul de odihna. Astfel, imediat cum nu mai mergi la munca, mergi in magazinele specializate, cumpara tot ceea ce ai nevoie pentru amenajarea casei si apuca-te sa refaci aspectul acesteia.

In cele din urma, daca iti doresti sa nu te plictisesti, ia in calcul activitatile prezentate mai sus.

Sursa foto: Unsplash.com