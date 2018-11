Giving Tuesday Alba Iulia revine și în 2018! Cum te poti implica?

27 noiembrie 2018 este ziua în care punem în valoare generozitatea oamenilor și puterea de comunicare a social media, creînd o mișcare ce aduce împreună ONG-uri, instituții publice, companii și oameni de bine pentru a încuraja implicarea în comunitate.

#GivingTuesday se sărbătorește în toată lumea, în ultima marți din luna noiembrie, zi în care vă invităm să fiți alături de noi, să dăruiți, să voluntariați, să dați ceva înapoi comunității din care faceți parte și să vă îndemnați prietenii să facă la fel.

Anul acesta #GivingTuesday se sărbătorește pe 27 noiembrie. Milioane de oameni din toată lumea indiferent de etnie, religie, cultură, status social se alătură pentru a sprijini cauzele în care cred și comunitățile în care trăiesc. Fiecare act de generozitate contează, dar acestea au și mai mare însemnătate si impact când dăruim împreună. Fiecare are ceva de dăruit, iar împreună suntem mereu mai buni! Este al doilea an în care Municipiul Alba Iulia crede în comunitatea pe care o reprezintă și în capacitatea acesteia de a se uni pentru o idee nobilă, aceea de a dărui timp, atenție, empatie, sprijin material sau financiar, creativitate și implicare în general, celor din jurul nostru. O astfel de inițiativă, de a aduna într-o singură zi o arie cât mai largă de acțiuni de implicare comunitară oferă un mesaj foarte clar și vizibil, de care toată lumea are nevoie: din ce avem și știm, trebuie să dăruim celor care au nevoie.

În 2017, persoane fizice, instituții, ONG-uri și firme s-au mobilizat exemplar și și-au adus aportul în comunitatea lor, pentru că #GivingTuesdayAlbaIulia înseamnă dăruire: din suflet, din timp, din experiență, din ce avem fiecare. Un gest simplu poate însemna totul pentru cineva.

#GivingTuesdayAlbaIulia2017 în cifre: 60 inițiative, 7996 de adulți și copii din școli, grădinițe, organizații, firme, instituții și nu numai, s-au implicat și au dăruit (timp, bani, alimente, jucării, haine, sânge, cărți, creații proprii, bucurie, educație și o mulțime de alte surprize) unui număr de 732 de copii aflați în situații speciale, 389 de vârstnici instituționalizați, 19 familii aflate în dificultate, 240 de bolnavi, 1 client surprins, 1 adult, 8 pacienți cu scleroză multiplă, 1 comunitate, 1 bibliotecă comunală care deservește 6 sate, 2 școli generale și 50 de trecători.

Alba Iulia are oameni care țin la comunitatea lor și care vor să facă ceva în spiritul celor mai sus menționate. Astfel, vă provocăm să fiți din nou un exemplu și să răspundeți ”prezent” la un eveniment care promovează un mesaj foarte important, pe care toți oamenii ar trebui să-l îmbrățișeze, după posibilități: ”Dă mai departe, fii generos!”

Pentru un strop de inspirație puteți consulta inițiativele din 2017 aici https://www.facebook.com/events/386057835146499/

#GivingTuesdayAlbaIulia unește oamenii! Ia inițiativă și implică-te și tu! Completează formularul online https://goo.gl/forms/ohe3fKiejFH5ez5p2