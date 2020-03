Gabriel Pleșa: Avem nevoie de măsuri clare, luate în deplină transparență și fără bâlbe administrative

Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie ca noi, cetățenii, să dăm dovadă de disciplină și unitate, să respectăm regulile de izolare și distanțare socială, să ascultăm de sfaturile și indicațiile specialiștilor și medicilor.

În același timp, însă, e nevoie de reguli clare, care să nu lase loc unor interpretări. E nevoie de măsuri urgente care să atenueze impactul crizei atât în sistemul medical cât și în mediul economic. Și e imperativ necesar ca toate acestea să fie făcute în deplină transparență.



Din păcate, unii dintre cei care astăzi trebuie să ne ghideze prin această furtună au dat dovada, în repetate rânduri, de incoerență și bâlbe în gestionarea situației. Sunt suficiente exemple în acest sens, de la declarații contradictorii între Președinție și Guvern, de la demisii în plină criză și până la acțiuni iresponsabile ale unor politicieni, care au dus la răspândirea virusului și infectarea unor oameni.

Nu e însă un moment al răfuielilor politice și nu îmi doresc să arăt cu degetul spre nimeni. Chiar dacă am asistat cu tristețe, în ultima perioadă, la diverse acuze, atât din partea unora din opoziție, cu privire la ineficiența celor aflați la putere, cât și la ieșiri publice ale unor reprezentanți ai administrației, care acuză greaua moștenire.

Trebuie, pentru moment, să uităm de orice competiție politică și orice calcul electoral. În același timp, trebuie să rămânem vigilenți la modul în care această situație e administrată. Și cred cu tărie că doar o transparență totală poate duce la găsirea celor mai bune soluții, cât și la eliminarea oricăror suspiciuni cu privire la modul în care se acționează.

Tocmai de aceea, fac un apel public la autorități și administrația locală și îi rog să prezinte situația reală precum și un set clar de măsuri pe care le iau astăzi, acum. Știu și înțeleg foarte bine, și sunt convins că orice om rațional înțelege, că situația cu care astăzi ne confruntăm este una care depășește orice previziune pesimistă. Nu suntem într-un scenariu obișnuit, în care autoritățile să fie luate pe nepregătite, în mod ridicol, de venirea primei zăpezi.

Și sper din tot sufletul să evităm situații în care, din dorința de a arăta că nu sunt depășiți de situație, unii oameni politici susțin că totul e sub control, doar pentru ca mai apoi să ne trezim într-o tragedie din care nu mai este cale de întors.

Îi rog, astfel, atât pe cei din administrația locală cât și județeană, să prezinte în mod clar, transparent, situația în care ne aflăm precum și un plan de măsuri clare. Îi rog să transmită ce fac și ce se poate face, în condițiile resurselor pe care le au la dispoziție, precum și ceea ce lipsește. Sunt convins că toți cetățenii, împreună cu mediul de afaceri din județ precum și cu sistemul public, cu toții împreună, putem trece mai ușor peste criză dacă suntem uniți. Știu foarte bine că există deja o mulțime de oameni și companii care deja ajută sau care sunt dispuși să ajute, și le mulțumesc public pentru asta. Și sper ca autoritățile și sistemul public să apeleze la orice ajutor, de oriunde ar veni el. Nu e timpul orgoliilor sau a unor calcule politice ori electorale. E timpul unor măsuri și proiecte clare. E timpul să spunem, în mod transparent, ce facem și ce putem face. Iar pentru ce nu putem, să cerem ajutorul.

Sistemul medical, aflat în prima linie a acestei lupte, are nevoie de tot ajutorul posibil. Indiferent de la cine vine. Nu contează că vine din partea statului, a mediului privat ori a cetățenilor. Iar pentru asta avem nevoie, în primul rând, de transparență cu privire la resurse, la ce avem și la ce ne lipsește. Să ne ajute Dumnezeu și să fim sănătoși.

Persoanele care au nevoie de sprijin ne pot apela la telefon : 0738.679.877.