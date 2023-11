Fragedo, nr. 1 pe piața cărnii de pui din România, desemnat pentru a cincea oară consecutiv, „Cea mai de încredere marcă de carne” pentru copii de către Forbes Brands for Kids

București, 23 noiembrie 2023. Fragedo, liderul mărcilor de carne de pui din România, a fost reconfirmat pentru a 5-a oară consecutiv în topul preferințelor de consum ale părinților din țara noastră,fiind desemnat și în acest an „cea mai de încredere marcă de carne(pui, porc, vită etc.)”. Această validare a venit în urma studiului național efectuat în 2023 de Forbes România și Institutul D&D Research asupra preferințelor de consum ale părinților în funcție de siguranța, calitatea și încredere acordată de aceștia produselor.

Această recunoaștere a adus mărciipremium din portofoliul TRANSAVIAși distincția„Nr. 1 Brand for Kids by Forbes România”, acordată astăzi, 23 noiembrie 2023, în cadrul summit-ului Forbes Brands for Kids, desfășurat la Crowne Plaza Bucharest.

„Suntem foarte onorați să primim pentru a cincea oară consecutiv acest prestigios premiu din partea Forbes Brands for Kids și le mulțumim părinților care includ puii Fragedo în alimentația copiilor lor. Această încredere are la bază promisiunile pe care le ținem zi de zi: siguranța garantată, calitatea superioară și gustul savuros, mereu același, al produselor noastre.Putem garanta siguranța și calitatea cărnii de pui pe care o oferim celor care doresc să consume produse autentice, de calitate înaltă, cu valoare nutritivă superioară, pentru că facem totul după reguli, de la bob la furculiță. Puii din fermele Transavia sunt crescuți cu grijă, respectând toate standardele europene și controlând în detaliu creșterea și bunăstarea păsărilor. De altfel, suntem singurul producător din țară care crește și procesează pui proveniți exclusiv din facilitățile proprii, oferind astfel produse din carne de pui demne de încrederea și preferința celor mai pretențioși critici – copii și părinții. Acest premiu ne determină să ne dedicămîn continuare cu aceeași pasiunemisiunii de a oferi produse sigure și de calitate la superlativ, pentru a aduce un zâmbet pe fețele celor mici și pentru a fi alături de familiile din România la fiecare masă”, declară Theodora Popa, Vicepreședinte TRANSAVIA.

Fragedo este brand-ulpremium din portofoliul Transavia, care oferă o gamă variată de produse din carne proaspătă, de la produse individuale până la specialități marinate, care răspunde necesităților de actualitate ce țin de alimentație, îngrijire, sănătate și stil de viață ale familiei românești contemporane. Așa cum se arată pe site-ul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), carnea de pui conține mai puține grăsimi decât alte tipuri de carne, fiind săracă în grăsimi trans, dăunătoare, dar bogată în grăsimi mononesaturate benefice – care reprezintă aproximativ jumătate din total. În plus, pe lângă faptul că este bogată în proteine, este o sursă bună de fosfor și alte minerale, precum și de vitamine din complexul B.

„Copiii se află într-un proces de creștere și dezvoltare continuu, iar importanța sursei de proteine în dieta lor este semnificativă, asigurând un fundament solid în această evoluție. Proteinele pot fi considerate adevărate „cărămizi ale organismului”, fiind nu doar un simplu element nutritiv, ci și o componentă esențială pentru funcționarea corectă și sănătoasă a corpului în creștere. O dietă echilibrată, care include proteine de calitate din surse variate precum carne, ouă, produse lactate, leguminoase și cereale integrale, asigură un aport adecvat de aminoacizi esențiali și nutrienți pentru o dezvoltare armonioasă, care asigură o bază solidă pentru o viață sănătoasă și activă a celor mici. Iar sursa de proteine este la fel de importantă precum cantitatea consumată, calitatea acestora fiind esențială.Prin calitatea sa superioară, carnea de pui Fragedo oferă avantaje nutritive, având o textură și savoare apreciate și de cei mai exigenți consumatori, copiii”, arată Cristina Lupșan, Director Calitate Sector Industrializare TRANSAVIA și tehnician nutriționist.

Hrăniți cu cereale din fermele vegetale lucrate deTRANSAVIA, puii Fragedo sunt apreciați pentru frăgezime și savoare de către cei mai exigenți consumatori, având constant același gust și aceeași calitate, cu valoare nutrițională superioară, indiferent în care dintre variante sunt gătiți.

Calitatea produselor TRANSAVIA este parte integrantă din strategia de sustenabilitate a companiei, iar un element de bază în realizarea acestui angajament este hrana sănătoasă și nutriția corectă a puilor. În lanțul de producție, integrat vertical 100%, de la bob la furculiță, sunt procesați exclusiv pui crescuți în facilitățile proprii, hrăniți cu cereale produse în cele peste 10.000 de hectare cultivate în fermele vegetale deținute. Recolta este procesată în propria Fabrică de Nutrețuri Combinate, asigurând astfel, zilnic, nutrețuri proaspete fermelor de creștere și de reproducție.

Despre TRANSAVIA

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandul de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de pui Papane. Inclusă în topul celor mai valoroase portofolii din România, TRANSAVIA operează sustenabil cu un model de business integrat vertical, bazat pe cele mai bune practici și cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție, de la bob la furculiță.

În cei peste 32 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor. Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în prezent aproape 2.400 de angajați, care activează preponderent în cele 31 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii. În fermele TRANSAVIA, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui.

Aproximativ 30% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene și de pe alte continente. Fragedo, brand emblemă al companiei, este primul brand din România care, în urma evaluării Consiliului Român pentru Publicitate (RAC) a primit dreptul de a purta pe spotul TV sigiliul Marca Etică,ce atestă respectarea principiilor etice și a bunelor practici de publicitate. TRANSAVIA publică Rapoarte de Sustenabilitate din 2019 și este singura companie cu capital 100% românesc care și-a asumat standardele pentru a fi co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale și de Marketing în Sectorul Alimentar.

TRANSAVIA are cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară din România, datorită căreia își poate asigura până la 100% energia necesară proceselor tehnologice din surse proprii, regenerabile.

Pentru mai multe informații, vizitați https://transavia.ro/.

