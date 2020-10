FORDAQ: “Ne aflăm la a 7-a prorogare a termenului de operaționalizare pentru SUMAL 2.0, sectorul forestier din România trăiește sub amenințarea blocajului”

Este o situație exasperantă! Operaționalizarea improvizată a sistemului SUMAL 2. 0 este permanent amânată începând cu luna decembrie 2016! Practic din 2016 sectorul forestier din România trăiește sub amenințarea blocajului – aplicațiile nefiind funcționale – ne aflăm la a 7-a prorogare a termenului de operaționalizare! Parcă este prea mult, chiar și pentru România!

Comunitatea Forestierilor – Fordaq atrage atenția că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a început o operaționalizare improvizată a sistemului SUMAL 2.0 – sub presiunea intrării în vigoare a HG-497-2020, care reglementează operaționalizarea sistemului de la 1 noiembrie 2020. Reamintim că întreaga ramură economică a economiei forestiere – cu efecte și asupra altor sectoare conexe, inclusiv în zona de aprovizionare a populației cu lemn de foc – a fost în pericol de a se bloca la 30 decembrie 2019 și respectiv 30 iunie 2020 printr-o operaționalizare nefuncțională a SUMAL 2.0, de fiecare dată rezolvarea situației fiind amânată.

Astfel, opinia publică, dar și Comisia Europeană au cerut în repetate rânduri găsirea unor soluții de combatere a tăierilor ilegale. Care este situația astăzi, cu doar 2 zile înainte de abrogarea HG-470-2014 care implică dispariția SUMAL 1.0 și obligă la folosirea unui SUMAL 2.0 nefuncțional, prin intrarea în vigoare a HG-497-2020?

Testarea publică a aplicațiilor SUMAL 2.0 a început abia în 15 octombrie, deși de la 30 iunie, de când a survenit ultima prorogare, a fost destul timp, iar domnul ministru Costel Alexe a anunțat public încă din 28 aprilie începerea testării aplicațiilor SUMAL! Feed-back-ul comunitătii forestierilor după scurta și improvizata perioadă de testare a SUMAL este clar: aplicațiile nu sunt funcționale, pregătirea implementării este practic incipientă!

În acest moment există zeci de mii de profesioniști – în special transportatori, dar și din industria construcțiilor sau din rândul utilizatorilor de materiale lemnoase – care nu știu că au obligații în SUMAL. Despre suport pentru implementare și instruirea zecilor de mii de utilizatori SUMAL –nici vorbă! Un haos total!

SUMAL a devenit o victimă a permanentelor schimbări ale legislației silvice. Sistemul SUMAL este o aplicare a Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, prevăzute de Codul Silvic. Ulterior aprobării HG-497-2020 în luna iunie, definiția materialelor lemnoase a fost extinsă în luna septembrie a anului curent, prin Legea 197/2020 de modificare a Codului Silvic, cu consecința imediată a obligativității urmăririi tuturor materialelor lemnoase în sistemul SUMAL, cu implicații extinse pentru industria lemnului, industria mobilei, industria construcțiilor, sectorul de retail non-alimentar și alți utilizatori de materiale lemnoase. Practic, fiecare șantier de construcții, fiecare retailer sau fiecare cumpărător a peste 20 mc de lemn de foc, fiecare atelier care prelucrează PAL din care rezultă rumeguș, fiecare reciclator de paleți din care rezultă tocatură din lemn, este asimilat unui depozit de material lemnoase, cu gestiune on-line in timp real, registre special de intrare ieșire, etc. Avem nevoie să fie tratați ca depozite de materiale lemnoase? În plus cu o birocrație aferentă indusă, cu urmărirea GPS a transporturilor a tuturor acestor “materiale lemnoase”? Evident, este absurd ceea ce se întamplă!

Pe fond, SUMAL-ul, prin conexare cu cele peste 100 de acte normative aplicabile doar ca legislație silvică, a pierdut legătura cu obiectivele sale: să asigure un sistem simplu, robust și eficient de trasabilitate a provenienței legale a masei lemnoase la prima punere pe piată! Mai exact, de la pădure la primul beneficiar. Acesta este sensul legislației europene, regulamentul EUTR, invocat ca bază pentru legislația națională.

În fapt, SUMAL este pe deplin funcțional din 2008, dezvoltările din 2014 – Radarul Pădurilor și din 2016 – Inspectorul Pădurilor au făcut din el un instrument performant. Dar un instrument puțin folosit pentru orientarea controlului pe zone și activități de risc privind tăierile ilegale, din lipsă de voință politică. În loc să eficientizeze controlul, statul roman continua să suprareglementeze, să facă o legislație inaplicabilă.

Comunitatea Forestierilor își reafirmă sprijinul pentru măsuri ferme de combatere a tăierilor ilegale de pădure, dar solicită măsuri eficiente și aplicabile, care să nu inducă blocăje, birocrație și costuri administrative inutile.

În legatură cu sistemul SUMAL 2.0, pentru o operaționalizare și atingere a obiectivelor acestui sistem este nevoie de:

parcurgerea unei perioade de testare publică, cu feed-back de la utilizatori;

revizuirea softurilor și a HG-ului, pe baza feed-back-ului rezultat în urma testării;

parcurgerea unor etape de creare a bazelor de date pentru operaționalizarea aplicațiilor, ținând cont de cantitatea uriașă de informative necesare pentru inițializarea aplicațiilor;

instruirea utilizatorilor, asigurarea suportului pentru utilizare;

configurarea SUMAL ca sistem de bază national pentru aplicarea Regulamentului European 995-2010, denumit generic EUTR, de asigurare a trasabilității la prima punere pe piață a masei lemnoase.

FORDAQ solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor respectarea principiilor de transparență decizională în elaborarea politicilor publice, pentru a avea o legislație predictibilă, eficientă și aplicabilă.