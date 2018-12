Forbes 500 – Ioan Popa: Cel mai puternic

Transavia, cea mare afacere din domeniul creșterii păsărilor din România, înseamnă „totul de la bob la furculiţă”, cum îi place lui Ioan Popa să spună.

Ioan Popa, 59 de ani

Avere: 600 de milioane de lei

Alba Iulia

Industrie alimentară, agricultură

Adică divizie de agricultură, ferme de reproducere, abatoare și chiar și distribuția este făcută intern. „Știu că este mai comod în zilele noastre să externalizezi anumite componente. Dar eu am o filozofie total opusă. Cred că noi putem face mai profitabil orice activitate de pe lanț, iar până acum am avut dreptate.” Ioan Popa recunoaște că are, spre deosebire de alți competitori, un avantaj important. „Fiecare om trebuie să facă lucrul pentru care s-a pregătit în viață. Nu poți fi medic stomatolog și apoi să te apuci să faci ferme de animale și nici invers. Eu cunosc foarte bine orice detaliu al activității acesteia. Am parcurs activitatea economică din perioada comunistă și până astăzi, când a avut atâtea transformări. Iar toate aceste etape le-am parcurs doar în muncă de conducere.”

Care este rețeta lui pentru a forma un manager? „Eu am avut tot timpul ce-i trebuie unui manager. Managerul nu se face la școală și vedem foarte mulți oameni educați, care nu pot conduce. Sunt, așadar, lucruri native, dar contează foarte mult și cei șapte ani de acasă și, bineînțeles, modul cum te-ai educat.” La toate acestea se mai adaugă un ingredient important, mai greu de replicat, crede Ioan Popa. „Sănătate și putere de muncă și capacitatea de a face atâtea. Mie îmi stă în fire să fac lucruri mari. Așa sunt unii oameni.”

Transavia este acum liderul pieței de carne de pui din România. Cea mai mare companie din cadrul grupului a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 530 de milioane de lei și un profit de peste 62 de milioane de lei, în ușoară creștere față de anul precedent.

În prezent, 15% din producția anuală a Transavia merge, potrivit propriilor estimări, pe piețe de export precum Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania și Croația. Transavia are acum peste 2.000 de angajați, 314 hale în 24 de ferme de creștere a păsărilor și patru ferme de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri combinate, trei abatoare și o fabrică de procesare a cărnii. Fermele Transavia sunt localizate în 8 județe din România, în Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Timiș, Mureș, Harghita și Caraș Severin, iar principalele branduri sub care sunt comercializate produsele în cadrul celor mai multe dintre lanțurile de retail modern sunt Fragedo și Papane.

„Suntem ok. Avem capacități, rezultate maxime, astfel încât ca să trecem la un alt nivel ar trebui să mă apuc de altă nebunie. De 2-3 ani îmi zace în minte, dar încă nu mă apuc de ea. Stau la încălzire”, afirmă în stilul caracteristic Ioan Popa, care vine imediat cu o completare.

„Sunt pasiv că nu am ce să fac. Nu că așa mi-ar fi firea sau comportamentul. Trebuie să fiu cerebral și să stau cuminte să văd ce se întâmplă. E ca și cum ar fi doi vecini cu casă lipită, unuia i-a luat foc casa, cum să stea cel de lângă liniștit că nu ajunge focul și la el? Așa sunt și eu acum. De unde să știu eu că ce se întâmplă acum în România nu mă afectează și pe mine? Măcar stau cuminte și am o siguranță. Nu sunt pesimist, dar nici irațional. Niciodată nu am exagerat și nu m-am expus nici pe mine, nici familia, nici compania la riscuri majore. Am acționat în așa fel încât în orice condiții să merg înainte. Să nu fiu surprins cu ceva. Așa fac și acum.”

Amprenta lui Ioan Popa este omniprezentă atât la sediul central, cât și în aproape fiecare detaliu care privește activitatea celui mai mare jucător de pe piața cărnii de pasăre.

Chiar și plăcuțele din spatele recepției, unde sunt trecute toate mărcile companiei, poartă viziunea lui Ioan Popa. „Știu totul, în cele mai mici detalii și am fost implicat în fiecare detaliu, de-a lungul timpului”, spune Popa, care împărtășește unul dintre secretele succesului său. „Am făcut de când mă știu sport și am avut o viață echilibrată și cumpătată”. De altfel, echilibrul este unul dintre cuvintele favorite ale lui Ioan Popa. „Sunt mulți care spun că fac afaceri pentru a da de lucru oamenilor sau pentru alte motive care să dea bine. Dar realitatea este că faci afaceri pentru a obține un profit, un beneficiu. Noi așa am făcut dintotdeauna și așa vom face în continuare”, afirmă cel care a lansat compania sa cu doar o lună înainte să se nască fiica sa, Theodora, cea care ocupă funcția de vice-președinte în cadrul grupului. De altfel, familia este o componentă esențială în echilibrul despre care vorbește permanent Ioan Popa.

„La noi este cu adevărat o afacere de familie. La Transavia lucrează și frații mei, dar și surorile mele și nepoții mei, în diverse sectoare de activitate. În plus, în familia noastră luăm micul dejun și prânzul împreună”, afirmă Ioan Popa.

Pentru a evita neînțelegerile, omul de afaceri are o rețetă simplă, dar eficientă. „Eu sunt un om organizat și așa am fost toată viața mea. Trebuie să existe principii și reguli clare și mai ales ferme, valabile pentru toată lumea, începând cu mine. De aceea nu am avut niciodată neînțelegeri și nici momente de cumpănă în toți acești ani, în care am crescut tot timpul. Câteodată mai mult, alteori mai puțin, dar aceasta trebuie să fie calea, să urmărim permanent creșterea.” (sursa:www.forbes.ro)