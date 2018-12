FIRST BANK a inaugurat prima sa sucursală din țară, la Alba Iulia

Astfel, sucursala băncii din Alba Iulia, are o nouăînfățișare,în linie cu brandul FIRST BANK.

La începutul anului viitor, procesul de rebranding se va extinde la nivelul tuturor sucursalelor aflate în țară.

Banca fost achiziționată de Fondul American de Investiții JC Flowers& Co, în iunie 2018.Este prima investiție pe care fondul american JC Flowers &Co. o face pe piața din România și în Europa Centralăși de Est.

În România, banca deține singura platformă de shopping bancar online prin interacțiune video, 100 de sucursale și are peste 1200 de profesioniști aflați la dispoziția clienților.

”Este un obicei în România să împărtășești cele mai importante evenimente din viața cuiva cu prietenii apropiați și cu comunitatea. Deci, bun venit la Botezul First Bank! Ocazie pe care o folosim pentru a prezenta tuturor copilul nostru frumos. Vrem să sărbătorim împreună cu voi un nou început, unul foarte important pentru noi și, sperăm, pentru voi.” a transmis Dominic Bruynseels – Executive President First Bank

FIRST BANK este bancă universală, deservește toate categoriile de clienți și oferăîntreaga gamă de servicii și produse bancare.

Despre FIRST BANK

Cu sediul în București, FIRST BANK oferă o serie largă de produse și servicii adresate atât clienților locali cât și celor internaționali, incluzând activități de retail, IMM și corporate banking.

FIRST BANK operează prin 100 de unități bancare, angajează 1200 de specialiști și are aproximativ 130.000 de clienți activi. Pentru mai multe informații vă invităm pe firstbank.ro.

Despre J.C. Flowers & Co.

J.C. Flowers & Co. este unul dintre liderii domeniului de private equity, dedicat investițiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondatîn 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 15 miliarde de dolari în 53 de companii de portofoliu din 18 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate și servicii de management al activelor. J.C. Flowers & Co. gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra.