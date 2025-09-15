Eroi și în timpul liber: doi pompieri bihoreni au readus la viață un bărbat din Remetea

În seara zilei de vineri, 12 septembrie a.c., doi pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Beiuș, plutonier adjutant Geczi Sandor și plutonier major Horvat Robert, aflați în timpul liber, au dat dovadă de spirit civic și profesionalism, intervenind pentru salvarea vieții unui bărbat aflat în stop cardio-respirator.

În timp ce se aflau la un eveniment organizat în localitatea Remetea, Robert a observat un bărbat căzând brusc de pe scaun. Imediat, acesta și-a alertat camaradul, iar cei doi au trecut la evaluarea victimei, constatând că aceasta se afla în stop cardio-respirator.

sursa foto: ISU Bihor



Sandor a procedat rapid la efectuarea manevrelor de resuscitare, fiind sprijinit îndeaproape de colegul său. Cei doi au continuat lupta pentru viață până la sosirea pompierilor paramedici ai Secției Beiuș, care au continuat procedurile salvatoare. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, și-a recăpătat pulsul și respirația, acesta fiind predat ulterior, unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor. În prezent, victima este internată pe secția de ATI.

Povestea de viață din Remetea ne reamintește că pompierii militari nu sunt doar oameni ai uniformei, ci și ocrotitori permanenți ai vieții, gata să intervină oricând și oriunde semenii lor au nevoie de ajutor.