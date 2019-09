DOCUMENT : Sorin Ioan Timiș, primul edil care își pierde la propriu, JILȚUL. Primăria Borșa EXECUTATĂ SILIT din cauza INCOMPETENȚEI

Situație fără precedent pentru Primăria orașului Borșa. Bunurile instituției sunt scoase la vânzare de un executor judecătoresc.

Primăria Borșa a ajuns să fie vândută bucată cu bucată din cauza proastei gestionări a unei situații care ar fi putut îngropa un război pornit în urmă cu aproximativ 15 de ani. Comisia locală Borşa are obligaţia să pună Asociaţia Composesorală Borşa în posesia suprafeţei de teren cu vegetaţie forestieră de 17.000 ha, aşa cum a prevăzut sentinţa civilă din 2004, rămasă definitivă şi executorie la judecătoria Aleșd.

Acest lucru nu s-a întâmplat nici în 2019, primarul Sorin Timiș , preferă să cheltuiască sute de mii de euro din banii borșenilor pentru a se război cu Composesoratul Borșa deși nu are nici o șansă să aibe vreun câștig de cauză, fapt care îl lasă, la propriu fără jilțul de edil.

Așadar potrivit unui document oficial,” Debitoarea nu şi-a executat de bunăvoie obligaţia stabilită prin titlul executoriu, sentinţa civilă nr.541/26.02.2018, pronunţată de Judecătoria Sighetul Marmaţiei, potrivit căreia, debitoarea ORAŞUL BORSA-COMISIA LOCALĂ BORŞA, a fost obligată să plătească creditoarei, Asociaţia Composesorala Borşa suma de de 527.000 lei reprezentând penalităţi calculate la suma de 1.000lei/zi întârziere, începând cu 17 septembrie 2016, până la 26.02.2018 (527 zile întârziere), potrivit sentinţei civile nr.541/26.02.2018, pronunţată de Judecătoria Sighetul Marmaţiei + 11.204 lei, reprezentând cheltuieli de executare, potrivit încheierii din data 18.06.2018. Total debit: 538.204,00 lei.”

Prin urmare Primăria Borșa este executată silit, urmând să rămână fără mai multe bunuri.







Cum arată anunțul de vânzare ?

Potrivit art. 761 alin. 1, Noul cod de procedura civila, aducem la cunostinta generala ca, in data 20.09.2019, ora 10:00, va avea loc la sediul debitorului ORASUL BORSA-COMISIA LOCALA BORSA, pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, reprezentat prin Primar Timis Ion Sorin, cod fiscal 3627544, cu sediul in Borsa, str.Floare de Colt, nr.1/A, jud Maramures, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri, astfel:

Dacia Logan Break, cu numar de înmatriculare MM07SPC, serie şasiu UUIKSDOM537332279 de

culoare albastru, fabricat în anul 2007, in valoare de 10.000 lei;

• 9 (noua) mese de birou +doua corpuri, confectionate din pal de culoare maro deschis, la pretul de

200 lei/bucata; 23 (douazeci si trei) scaune tapitate cu vinilin de culoare maro inchis in valoare de 150 lei/ bucata; O canapea vinilin maro inchis, la pretul de 500 de lei; O masa de cafea din pal de culoare maro inchis in valoare de 200 de lei; 2 (doua) scaune tapitate cu vinilin de culoare maro, la pret de 150 lei/bucata; O masa birou din pal de culoare maro inchis, in valoare de 500 de lei; Un dulap din pal de culoare maro inchis, in valoare de 800 de lei; O masa birou din doua piese, confectionata din pal de culoare maro deschis, in valoare de 1500lei, Un scaun directorial de culoare maro deschis (crem), in valoare de 500 de lei;

6 (sase) scaune tapitate cu vinilin, culoare negru, in valoare de 150 lei/ bucata; . O masa birou din pal de culoare maro deschis, in valoare de 700 de lei;

• 2 (doua) scaune tapitate cu vinilin de culoare maro inchis, in valoare de 150 de lei/ bucata; . Un dulap (vitrina) din pal de culoare maro inchis, in valoare de 300 de lei;

O statuie (bust) George Pop de Basesti, din ipsos vopsit auriu, in valoare de 700 de lei;

• Un soclu pentru statuie, confectionat din lemn, de culoare maro, in valoare de 150 lei. proprietate a suscrisei debitoare, care datoreaza creditoarei Asociatia Composesorala Borsa, cu sediul in loc. Borsa, str. Libertatii nr 150, jud Maramures, CUI 14353525, suma de 527.000 lei reprezentand penalitati calculate la suma de 1.000lei/zi intarziere, incepand cu 17 septembrie 2016, pana la 26.02.2018 (527 zile intarziere), potrivit sentintei civile nr.541/26.02.2018, pronuntata de Judecatoria Sighetul Marmatiei + 11.204 lei, reprezentand cheltuieli de executare, potrivit incheierii din data 18.06.2018.

Total debit: 538.204,00 lei.

Pretul de incepere a licitatiei a fost stabilit prin procesul-verbal de sechestru, incheiat la data de 18.07.2019, de catre executorul judecatoresc, care se afla depus la dosarul executional.