Direcția Silvică Alba : ”De când nu i-am mai finanţat au început să fure” – Acuzații GRAVE la adresa directorului BOARIU!

Un val de acuzații planează în ultima perioadă asupra a două Ocoale ce aparțin Direcției Silvice Alba. La Ocolul Silvic Alba Iulia și Ocolul Silvic Blaj neregulile se țin lanț, cel puțin așa reiese din activitatea inspectorilor ITRSV Cluj, care împreună cu poliția au efectuat mai multe controale în zonele vizate.

În același timp consilierul superior al ITRSV susține că directorul Direcției Silvice Alba , Gheorghe Boariu este susținut cu tărie de unul din directorii Romsilva, Gheorghe Mihăilesc, care în acest moment este numit interimar.

O acuzație gravă vine din partea unui om de afaceri din Alba Iulia, cunoscut sub numele de Lia. Acesta susține că haosul în cele două Ocoale Silvice s-a dezlănțuit după ce a refuzat să-l mai ”sponsorizeze” pe Boariu și pe gașca acestuia.



”De când nu i-am mai finanţat au început să fure, erau obişnuiţi cu bani. Nu m-am gândit niciodată că am avut în jurul meu astfel de oameni.” – a spus Lia fiind contactat de Opinia Transilvană.

Încercând să aflăm ce se întâmplă la Ocolul Silvic Blaj, am intrat în posesia unui denunț făcut asupra unor pădurari.

Astfel că –, Alin M, este acuzat că ar fi tăiat arbori nemarcaţi din cantonul 8 Blaj, Ocolul Silvic Sâpcea- Cugir, gestionat de pădurarul Vasile B.

– A tăiat arbori nemarcaţi din cantonul Glogovat, Ocolul Silvic Blaj, gestionat de pădurarul Florin T. (cumnatul directorului Boariu Gheorghe Dan).

Deşi a fost contactat telefonic de către agenţii de poliţie acesta nu s-a deplasat la faţa locului că să constate paguba pe care a făcut-o pădurarul Alin M. Probabil că el ştia de aceasta şi spera că, având ajutorul omului de încredere Romeo C. , a d-lui director Boariu Gheorghe Dan, cumnatul său, aceasta pagubă nu va fi descoperită.

Acesta a declarat cu lux de amănunte cum a fost trimis în pădure de către pădurarul Virgil C. şi de către şeful de district Romeo C, cum transporta lemnele la adresele indicate de către aceştia, iar banii erau luaţi de către cei care l-au instigat la furt şi transport de lemne ilegal. Pe numele Alin M. a fost deschis dosar penal pentru infracţiunea de tăiere ilegală fără drept de arbori, acesta recunoscându-şi vină şi indicând pe cei doi care l-au instigat la tăiere ilegală.

Cumnatul pădurarului Virgil C. este Alin C. fost pădurar la Ocolul Silvic Blaj şi Ocolul Silvic Valea Pianului, care la rândul lui a fost că transporta lemne fără documente de provenienţă.

Acest domn Alin C. este un personaj foarte cunoscut în mediul interlop, de altfel acest lucru concretizandu-se prin faptul ca mașina personală este un BMW X6. Oare din salariul de pădurar a fost achiziționat?

În trecut era cunoscut prin faptul că dădea bani cu camătă, iar dacă nu au avut banii să-i înapoieze la timp, acesta a luat chiar și o casă în contul datoriilor ( cazul Sechel Mihai – casa de la fabrica de caramida din Blaj ).

Şeful de district Romeo C, emite documente de provenienţă fără să respecte coordonatele geografice ale parchetului, emiţând documentele din intravilanul satului Valea Lungă (de la domiciliul pădurarului Virgil C, care este arondat în districtul sau).

Prin nerespectarea coordonatelor parchetului există suspiciunea rezonabilă că masa lemnoasa transportată nu ar fi din APV – ul menţionat în avizele de expediţie.

Romeo C, șef district și mâna dreaptă a directorului Boariu Gheorghe Dan, dovedeşte o mare amabilitate pentru pădurarul său Virgil C, emiţându-i acestuia documentele de provenienţă pentru că nu ar ști să le întocmească.

Virgil C a fost angajat pe postul de pădurar la Ocolul Silvic Blaj, în locul socrului sau C. Vasile Ioan după pensionarea acestuia.

C. Vasile Ioan, împreună cu familia acestuia, este un apropiat al lui Boariu Gheorghe Dan.

Nu am reușit să luăm o poziție clară a acestor acuzații deoarece domnul director al DS Alba a plecat în concediu.