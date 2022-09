Diferențe uriașe la stocurile mai multor depozite de material lemnos verificate la perchezițiile făcute de polițiști în cursul zilei de miercuri.

Anchetatorii au descoperit diferenţe în stocurile mai multor depozite de material lemnos verificate în cadrul celor 146 de percheziţii făcute miercuri şi au indisponibilizat laptopuri, telefoane mobile, bani şi lemne.

Sursa citată a precizat că au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale la Legea nr. 171/2010, în valoare totală de 125.000 de lei, fiind confiscaţi 436,21 metri cubi de material lemnos, în valoare totală de 292.311 lei, 16.796 de bucăţi de lambriu şi 438 de bucăţi de grinzi.

”În urma controalelor de specialitate finalizate, până în prezent, au fost descoperite diferenţe între stocurile faptice şi scriptice ale depozitelor de material lemnos, şi anume un minus de 701,65 metri cubi de lemn rotund, în valoare de 561.320 de lei, un plus de 78,7 metri cubi de lemn rotund, în valoare de 62.960 de lei şi un minus de 113,87 metri cubi de biomasă, în valoare de 113.870 de lei. Totodată, a mai fost descoperit un plus de 6,46 metri cubi de lemn de foc, în valoare de 3.230 de lei, un plus de 265,71 metri cubi de lemn de lucru, în valoare de 318.852 de lei şi un plus de 547,85 metri cubi de cherestea, în valoare de 684.812,5 lei”, a mai transmis sursa citată.