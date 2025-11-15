Diferențe uriașe la polițele RCA. Cum explică asiguratorii această discrepanță

Tarifele de referință pentru asigurarea RCA pot varia drastic de la un șofer la altul, chiar și pentru aceeași mașină. Studiul realizat pe baza unui simulator de tarife RCA arată că principala cauză a acestor discrepanțe nu este doar istoricul de accidente, ci, în mod surprinzător, vârsta șoferului.

Un șofer tânăr poate ajunge să plătească cu până la 60% mai mult pe RCA decât un șofer în vârstă, chiar dacă ambii au aceeași clasă Bonus-Malus. Această diferență există deoarece companiile de asigurări aplică o regulă bazată pe risc: riscul scade pe măsură ce experiența crește.

Pentru a ilustra, a fost folosit un exemplu cu un Bentley Continental (500 CP) în București. Un șofer de 72 de ani, cu clasa B0, obține cel mai mic preț la 3769 RON. Un șofer de 22 de ani, cu aceeași clasă B0, plătește cel mai mic preț la 6019 RON.

Explicația oferită de asigurători este că studiile arată că șoferii tineri fac cu 35% mai multe accidente. Un șofer cu 20 de ani de experiență este considerat mult mai puțin predispus la accidente decât unul cu doar un an sau doi în spatele volanului.

Un alt motiv pentru tarifele mai mari ale tinerilor ține de stilul de viață și temperamentul specific tinereții. Asiguratorii iau în calcul faptul că un tânăr de 22 de ani este mai predispus să își asume riscuri – inclusiv în trafic – și că petrec mai mult timp afară în timpul nopții, când rata accidentelor este mai mare. Din aceste motive, discounturile se aplică odată cu trecerea pragurilor de experiență, categoriile de vârstă avute în vedere fiind: sub 30 de ani, 31-40, 41-50, 51-60 și peste 60 de ani.

Un alt criteriu major de diferențiere este domiciliul șoferului. Deși Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat recent o creștere medie de circa 5% a tarifelor de referință, diferențele regionale rămân semnificative. De exemplu, un șofer tânăr (sub 30 de ani) din București va plăti pentru o mașină de peste $400 \text{ CP}$ un tarif de referință de 5129 RON, în timp ce un șofer la fel de tânăr din provincie va plăti doar 3821 RON pe an, adică cu 35% mai puțin. Această discrepanță este rezultatul nivelului mai ridicat al daunalității din zonele urbane aglomerate, unde riscul de accidente și costul reparațiilor sunt mai mari.

Ce factori influențează diferențele majore la RCA

Iată un sumar al factorilor care, în general, influențează și creează diferențe majore în tarifele RCA (Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto):