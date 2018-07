Despre UMILINȚĂ, la modul cel mai SERIOS în Institutiile Publice din Alba. Cine sunt “Ghiftuiți” care își bat joc de oameni, cum procedează, unde își ascund averile ? O nouă campanie Opinia Transilvană

Mii de cetateni parcurg zilnic Infernul Umilintei in institutiile publice din judetul Alba. Institutii in care oamenii capabili cu personalitate sunt pusi dupa usa cu “genunchii in bobu de fasole” , in timp ce slugi pline de zoaie in coltu gurii, stau in prezidiu.

Fufe cu fusta-n fund si diploma obtinuta la apelu’ de noapte sunt asezate in primele randuri, in timp ce oamenii cu proiecte si idei sunt, nu de putine ori marginalizati si daca se impune, exclusi.

Politica locala a nascut clanuri care si-au cladit imperii economice. Oare de ce nu se intreaba nimeni intr-o zona destul de saraca cum pot prospera de ani de zile anumiti oameni ?

Putini dintre acestia intr-o competitie reala, intr-o competitie bazata pe regulile pietei. Majoritatea celor “ghiftuiti”, si-au bagat labele sloioase in desaga publica. Pana au golit-o. Intr-o permanenta cardasie cu cei alesi, a fost jefuita bucata cu bucata, cladire cu cladire, fier cu fier, licitatie cu licitatie. Sarbatorind tunurile, la mese bogate, indivizi de cea mai joasa speta au ajuns sa isi imparta ,in domenii de interes, bucata cu bucata, institutie cu institutie. Cand vor plati aceastia ? Niciodata. Institutiile statului sunt “burdusite” de slugile acestora, profesionistilor din sistem li s-a bagat “stanga” in dos.

Cum misca impotriva curentului, cum sunt eliminati. A venit vremea sa-i cunoasteti , sa incredintam condeiului toate numele si faptele, trecute cu vederea, dar care ne prostesc și ne umilesc zi de zi. Publicația Opinia Transilvana demareaza o campanie prin care, dumneavoastra, cititorii nostri sa aveti posibilitatea sa-i demascati. Noi ne ocupam de restul. Vom scoate la iveala fiecare detaliu despre modul in care s-au catarat in functiile pe care le detin. Pe cați bani bani vă umilesc si cum procedeaza. Asteptam povestile voastre pe adresa : redactie@opiniatransilvana.ro