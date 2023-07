Decizii ale Comisiei Indicilor Bursei de Valori Bucuresti cu privire la includerea companiei Hidroelectrica in indicii bursieri

In cadrul sedintei extraordinare a Comisiei Indicilor Bursei de Valori Bucuresti, din data de 6 iulie 2023 a fost aprobata procedura de includere a companiei Hidroelectrica in componenta indicilor bursieri, incepand cu prima zi de tranzactionare a companiei la bursa.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca, in cadrul sedintei extraordinare a Comisiei Indicilor din data de 6 iulie 2023 a fost aprobata procedura de includere a actiunilor Hidroelectrica in componenta indicilor bursieri ai BVB, incepand cu prima zi de tranzactionare a actiunilor companiei la bursa, in conformitate cu deciziile Comisiei Indicilor BVB din data de 12 mai 2023.

Deciziile complete ale Comisiei Indicilor din data de 6 iulie 2023 se regasesc mai jos:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari la nivelul indicilor BET, BET-TR si BET-TRN:

1.1 Includere: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA (H2O);

1.2 Excludere: ALRO (ALR);

2. Aprobarea urmatoarelor modificari la nivelul indicilor BET-XT, BET-XT-TR si BET-XT-TRN:

2.1 Includere: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA (H2O);

2.2 Excludere: COMPA (CMP);

3. Aprobarea urmatoarelor modificari la nivelul indicelui BET-BK:

3.1 Includere: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA (H2O), cu atribuirea unui Factor de Lichiditate (FL) de 1.0;

3.2 Excludere: SIF MUNTENIA (SIF4);

4. Aprobarea urmatoarelor modificari la nivelul indicelui BET-NG:

4.1 Includere: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA (H2O);

4.2 Excludere: – ;

5. Aprobarea urmatoarelor modificari la nivelul indicelui BET Plus:

5.1 Includere: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA (H2O);

5.2 Excludere: – ;

6. Aprobarea datei de calcul si a datei de intrare in vigoare a noilor structuri, factori si ponderi pentru indicii BVB mentionati la punctele 1 – 5. Noile structuri ale indicilor mentionati la punctele 1-5 vor fi anuntate la finalul zilei de vineri, 7 iulie 2023 si vor intra in vigoare incepand cu sedinta de tranzactionare din data de miercuri, 12 iulie 2023.

Listarea la bursa a actiunilor companiei Hidroelectrica – lider in productia de energie electrica si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National, are loc in urma celui mai mare IPO din istoria Bursei de Valori Bucuresti (9,28 miliarde lei). Listarea companiei creeaza oportunitatea de a promova piata de capital la o scara larga in randul investitorilor institutionali si individuali din Romania si, totodata, de a primi statutul de Piata Emergenta si de catre MSCI, important furnizor global de indici, crescand astfel vizibilitatea Romaniei in randul investitorilor internationali. In anul 2020, Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell.