DEBARAUA – 3 idei fresh pentru reamenajarile de primavara

Consideri ca este momentul unei schimbari in locuinta ta? Daca ai nevoie de un spatiu mai mare, nu uita faptul ca organizarea este cea mai buna modalitate prin care poti obtine mai mult loc. Cand aceasta solutie este ineficienta, ori nu stii cum sa te organizezi, mediul online iti pune la dispozitie o gama vasta de recomandari din care te poti inspira. Nu ezita sa te folosesti de acestea, adaptand ideile in functie de preferintele si nevoile tale. Desi fiecare camera din locuinta are un scop predefinit, incaperile pot capata diverse intrebuintari, in functie de creativitatea pe care esti dispus sa o aloci acestui proiect Home & Deco.

Idei pentru reamenajarea debaralei



Exista foarte multe sfaturi pentru amenajarea unei debarale, cea mai buna solutie fiind cea care se integreaza in design-ul locuintei tale. Aceasta insa trebuie personalizata si ajustata corespunzator. Odata cu venirea sezonului cald, se resimte nevoia unei schimbari, fie ca este vorba de reorganizarea lucrurilor deja existente, fie ca este vorba de achizitionarea unor noi piese de mobilier sau decoratiuni care sa completeze imaginea de ansamblu.



Un birou modern

Una dintre optiunile din ce in ce mai populare este transformarea debaralei intr-o camera speciala pentru activitatea profesionala facuta de acasa. Astfel, ai posibilitatea de a avea un spatiu doar pentru tine, putandu-ti crea toate conditiile de care ai nevoie pentru a te concentra corespunzator, focusandu-te doar pe indatoririle pe care le ai.

O baie in plus (baie de serviciu)

Daca ai posibilitatea, din punct de vedere tehnic, ia in considerare transformarea debaralei intr-o baie suplimentara. Aceasta schimbare are foarte multe beneficii, in mod special daca familia are mai multi membri. Totodata, daca sistemele de apa si canalizare nu au o legatura directa cu aceasta incapere, poti transforma camera intr-un depozit pentru produsele consumabile si cele de igiena, scapand astfel de ocuparea baii sau a altor dulapuri cu ele.

Un dressing non-conformist

Persoanele cu o garderoba bogata, vasta, este foarte greu sa isi contruiasca un spatiu special de depozitare, in mod special daca locuinta are dimensiuni mici. In aceste cazuri, o solutie foarte usor de aplicat este amenajarea unui dressing in debara.

Cum sa faci o depozitare eficienta

Cand decizi ca este momentul potrivit pentru a face o schimbare in casa ta, inspira-te din vastele creatii pe care le poti regasi online. Depozitarea este foarte importanta intr-un imobil, deoarece are rolul de a grupa obiectele, favorizand o mentenanta mai rapida si usuara, lasand liber un spatiu utilizabil cat mai mare.

Incearca sa gasesti o modalitate de grupare si sortare a obiectelor pe care le depozitezi in debara, astfel incat acestea sa fie usor de gasit, fara sa necesite un timp de cautare indelungat. Apeland la cutii sau rafturi special construite, vei avea nu doar o ordine constanta in aceasta incapere, ci si o grija in minus atunci cand este nevoie sa faci curatenie generala.

Daca doresti ca locuinta ta sa aiba o atmosfera armonioasa, trebuie sa creezi un echilibru, organizandu-ti lucrurile astfel incat sa ai o imagine generala care sa se bazeze pe o cursivitate vizuala din punct de vedere stilistic si cromatic. Evita sa supraaglomerezi mediul inconjurator, incercand sa ai constant o ambianta benefica tie.

Pentru a fi cat mai eficient, alege piese de mobilier care sa aiba o compartimentare potrivita nevoilor tale. Totodata, nu ezita sa iti faci rafturi, optand chiar si pentru instalarea unor accesorii speciale de organizare (separatoare, cuiere, clesti, etc.).

Ordinea si curatenia sunt foarte importante, ele influentand in mod direct starea de sanatate, atat fizica, dar si psihica. “Acasa” trebuie sa te reprezinte, asa ca nu neglija niciun detaliu care priveste amenajarea locuintei, dar si intretinearea corespunzatoare a acesteia. Caminul trebuie sa iti ofere tot confortul pe care il meriti, asa ca alege-ti cu grija investitiile si opteaza pentru un design care sa ti se potriveasca, sa iti reprezinte personalitatea si stilul de viata.