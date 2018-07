Cum poate un semineu sa creasca valoarea casei tale

Semineele sunt una dintre cele mai mari tendinte care au revenit la moda. Agentii imobiliari isi freaca mainile atunci cand vad un semineu, acesta fiind o caracteristica ce ajuta la vanzare rapida a casei.

Daca va ganditi sa va vindeti proprietatea si doriti o modalitate de a o face mai atractiva pentru cumparatori, un semineu ar putea fi achizitia pe care ati cautat-o. Putine lucruri adauga un confort mai mare casei, decat un foc adevarat, aducand stralucirea si caldura camerei. Cu toate acestea, semineele traditionale sunt greu de intretinut – fara a mentiona ca nu sunt eficiente din punct de vedere energetic sau ecologice – deci un semineu deschis nu este cel mai bun mod de a atrage cumparatori in proprietatea dumneavoastra.

Un semineu cu ardere pe lemne este modalitatea moderna si eficienta de a aduce beneficiile focului in casa dvs., crescand, de asemenea, potentialul sau de valoare. Daca locuiti intr-o zona rurala, un semineu pe lemne este ideal; combustibilul din lemn este adesea abundent, iar un semineu pe lemne reprezinta o modalitate eficienta de a mentine caracteristica traditionala.

Investitia intr-un semineu cu cos de fum da impresia ca locuinta este renovata, in timp ce aspectul estetic al unui focar de semineu completeaza mediul traditional pe care il au multe proprietati rurale. Se estimeaza ca instalarea unui semineu pe lemne poate creste valoarea cu pana la 5%!

La Alego avem o mare selectie de seminee si focare, ce ofera caldura la preturi accesibile din punct de vedere energetic, completand in acelasi timp decorul interior.

Hoxter va pune la dispozitie focare realizate din materiale de inalta calitate, nefiind produse de serie, ci gandite pentru a functiona o viata intreaga, astfel va puteti bucura permanent de alegerea facuta.

O gama larga seminee pe lemne

Semineele noastre ofera proprietati excelente de mentinere a caldurii, ceea ce inseamna ca acestea continua sa ofere caldura mult timp dupa ce focul din interior a ars.

Puteti obtine cu usurinta avantajele duble prin simpla instalare a unui semineu Hoxter in casa dvs.: o reducere considerabila a facturii dvs. de incalzire si o crestere a valorii casei. Astfel, impuscati doi iepuri de-odata.

Multe proprietati moderne, din pacate, nu beneficiaza de un semineu. Incalzirea prin pardoseala si caloriferele moderne au cu siguranta avantajele lor, dar nu inlocuiesc farmecul, atmosfera primitoare si caracterul pur, nealterat, pe care il ofera un foc deschis. Din ce in ce mai multi oameni folosesc semineul ca punct focal in camera de zi, iar acestea au un impact deosebit din punct de vedere estetic. Un semineu de inalta calitate face o declaratie pozitiva in orice stil.

Un semineu deschis sau o soba nu este doar o adaugare practica in locuinta dvs., dar are si capacitatea de a face o proprietate mai dorita de viitorii cumparatori si mai placuta de locuit, cu o functionalitate imbunatatita, de care sa beneficieze intreaga familie.