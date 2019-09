Corupția distruge Asociația de Proprietari sau cum 6 este mai puternic decât 369

Scrisoare deschisă adresată celor 369 de proprietari din Asociația 50 din Alba Iulia și nu doar lor!!!

Locul acțiunii:Asociația de proprietari nr.50, Alba Iulia

Scurt istoric: Asociația 50 este una dintre cele mai mari asociații de proprietari din Alba Iulia și include 369 de proprietari de apartamente situate în centrul orașului.În urma unor acuze cu iz penal, neelucidate încă-pentru fostul administrator-în 2016 adunarea generală a proprietarilor alege un nou președinte și un nou comitet executiv,iar acesta încredințează banii asociației unei proaspete absolvente, fără nicio experiență în administrarea banilor.

De aici, lucrurile se complică…noua conducere acuză greaua moștenire a fostei conduceri, în timp ce se acumulează nemulțumiri, sesizate conducerii asociației, Primăriei și…altor organe, vom vedea care!

Studiu de caz:Bloc V4, scara B,Tudor Vladimirescu 13, reparație acoperiș





Unul dintre locatarii de pe scară sesizează conducerea asociației cu privire la faptul că acoperișul blocului este deteriorat.Ca în filmul Fast and furious-în traducere locală…Să luăm banii, ce dacă vine potopul după noi?!-este căutat un …profesionist!

Vreun constructor celebru, mic sau mare??Nooo, nuu tovarăși…niet!

Un PFA din Oarda de sus, cu activitatea suspendată la data faptelor-penale-aduce doi băieți care transportă niște saci cu gunoi de porumbel, acumulat în timp datorită spărturilor din acoperișul blocului, nu repară nimic la acoperișul deteriorat șiiii…daaa, fuge -la propriu cu banii, adică 5000 de lei, din banii proprietarilor!

Prima victimă a acestui episod a fost …casiera asociației, care bla bla bla…neștiință, numai cine nu muncește nu greșește samd!

Care casieră, nu din vina ei, ci din cauza celor care conduc asociația, a încasat 16.800 lei, contrar prevederilor Legii 196/2018, art.66,lit.f.

Dar cum să acoperim banii, că nu avem acte??

Din această dilemă existențială, conducerea asociației a ieșit…șifonată răuuu!!Conform actelor obținute după îndelungi și anevoioase solicitări…scrise, verbale, via mail…o anume srl din Pericei, jud.Sălaj, livrează Asociației 50 jgheaburi, burlane, brățări metalice și atestă că a primit banii prin chitanță, doar că…la beneficiar apare PFA-ul suspendat!

Curat murdar…în traducere fals în acte sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală, fals cu privire la identitate, plus infracțiuni la legea contabilității!

Sesizăm conducerea Asociației, nu se ia nicio măsură …sesizăm departamentul de specialitate al Primăriei, care ne dă dreptate și solicită intrarea în legalitate!

Ceea ce se și întâmplă…printr-un alt fals!

PFA-ul suspendat învie-lol-și emite factură și chitanță în luna martie 2018, pentru banii cu care au fugit cu șase luni înainte!

Solicit în scris să particip la proxima ședință de Comitet executiv și cu chiu cu vai, se întâmplă minunea!

Față în față cu distinsa conducere, punem actele primite de la dânșii …pe masă!

Stupoare…unul dintre membrii comitetului zice…

Ok, ne-ați prins…am făcut/participat/închis ochii la un fals! Exact acel membru care, avocat fiind, ar trebui să cunoască legea mai bine ca oricine și s-o apere!Dar, ce pretenții poți avea, atunci când dl.avocat își încredințează el sieși, contracte de reprezentare exclusivă a asociației?Care sunt sumele pe care le-a încasat timp de 4 ani, nimeni nu știe!!E bine domnul avocat, e moral??Sau și banii asociației sunt tot…fake???

Motivul: reparatorul ordean a fugit cu banii și nu aveam acte să acoperim suma respectivă ieșită din casierie!

Cer alte explicații și sunt poftit pe ușă afară…daa, în numele managementului eficient și al transparenței, oamenii s-au supărat că i-am prins!

Am uitat să precizez că asociația are și cenzor, care pentru 205 lei pe lună, închide ochii cu grație la toate …fake-urile care îi trec pe sub pixul cu care le certifică!

Buuun…dar vorba cântecului

…viiine o ziii

și acoperișul tocmai reparat se încăpățânează să plouă prin el…așa că se solicită o nouă reparație!

Alți furioși…mai iuți, care pleacă cu 11500 lei!

În total 16500 de lei și prin acoperiș plouă în continuare, reparația nu a fost recepționată, factura s-a umflat muuult și toată lumea e bine!

Locatarilor din bloc li s-au repartizat cei 16500 de lei în regia plătită lunar!

ȘASE…VIIINE PRIMĂRIA!!

Sesizată de foarte mulți proprietari nemulțumiți, din cele 19 imobile în care locuiesc membrii asociației, compartimentul specializat al Primăriei Alba Iulia solicită actele financiar contabile ale asociației, în baza prevederilor Legii 196/2018, Legii 82/1991-legea contabilității ș.a.

Ei au cerut, ei au auzit…timp de 8(opt) luni!Ba nu avem , ba suntem bolnavi, dar nuu…veniim, aducem, facem!

Cu chiu cu vai, după somații repetate, se aduc o parte din acte!

Concluzii…vorba cântecului…Promite-mi c-o să doară!!

Pe scurt:-nu există o situație clară a activului și pasivului Asociației…în traducere din română în română…nu știe nimeni clar ce are și ce nu are asociația și ce se întâmplă cu banii proprietarilor!

-fondul de penalități atinge valori impresionante-66 750 lei, neutilizat în favoarea proprietarilor!

-fiecare proprietar cotizează lunar 5 lei pt fondul de reparații și 3 lei pt fondul de rulment, dar…deși legea prevede clar că pt.aceste sume se taie chitanță separată și sumele se evidențiază distinct, administratorul asociației și conducerea nu fac acest lucru!

Să facem un mic calcul:5lei înmultit cu 369 și înmulțit cu 12 luni=22.140 lei/an-la nivel de asociație!

În cazul nostru, în 29 de ani, am plătit 1740 de lei ,fără dobânzi.

Dacă luăm în calcul doar ultimii zece ani, rezultă că doar în fondul de reparații s-au adunat 221.400 de lei, plus fondul de penalități dau grosso modo vreo 300 000 de lei, adică bani suficienți să reparăm onorabil acoperișurile, lifturile, părțile blocurilor aflate în coproprietate!

Lista prevederilor legale încălcate de cei șase de la asociație este mult mai mare și este cuprinsă în raportul nr. 31840/2019, în baza căruia, chiar dl. Viceprimar Voicu Paul solicită convocarea unei adunări generale extraordinare a proprietarilor, în care să se discute cele scrise în raport și măsurile de intrare în legalitate.

Duios conducerea asociației trecea

Se convoacă adunarea generală extraordinară a proprietarilor, în 28.06.2019, unde se citește raportul elaborat de compartimentul specializat al Primăriei Alba Iulia!

Au participat în jur de 30 de proprietari, iar procesul verbal al adunării a fost semnat de 19 persoane!

Am propus și adunarea generală a aprobat, convocarea unei noi adunări generale în 03.09.2019 respectiv 10.09.2019, tocmai pt. a da timp TUTUROR PROPRIETARILOR să ia la cunoștință despre tot ceea ce s-a discutat și să vină cu observații/propuneri/sugestii pe baza documentului OFICIAL care este raportul sus menționat!

De menționat că toți cei 6 au promis că vor intra în legalitate, unele chestiuni fiind de-a dreptul presante…de exemplu, asociația nu are înscris sediul și nici nu are trecută conducerea, în registrul special constituit în acest scop, motiv pt. care, strict legal vorbind, toate actele semnate de către aceasta sunt lovite de nulitate, nefiind opozabile terților!

A trecut vara, au început să cadă frunzele și…nimic!Nada, niente…nicio mișcare dinspre conducerea asociației!

Contactat telefonic, președintele dă vina pe administrator și spune că ar vrea să demisioneze, dar…afișele cu convocatorul adunării generale convenite la precedenta adunare-cea din 28.06-apar doar pe 09.09.2019, adunarea fiind convocată pt.10, respectiv 17.09.2019, orele 19,15, la sediul asociației!

Din nou se implică Primăria, din nou dl. Viceprimar cu atribuții de primar, Voicu Paul, solicită o prezență masivă la adunarea generală!

Asociația 50 are nevoie de TRANSPARENȚĂ!!

Asociația 50 are mare nevoie de intrare în LEGALITATE!!

Asociația 50 are nevoie de o conducere IMPLICATĂ și EFICIENTĂ!

Dacă nu îți este indiferent ceea ce se va întampla cu blocul tău, cu proprietatea ta și cu banii tăi

VINO și TU la ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ din 17.09.2019

PREZENȚA TA ESTE DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ!!

Să terminăm odată cu reaua credință, amatorismul, lipsa de implicare, greșelile voite și/sau nevoite și să se termine odată

cu RISIPA BANILOR PROPRIETARILOR membri ai asociației!!

Notă: Toate documentele menționate pot fi consultate la adunarea generală!!

Alba Iulia, 17.09.2019 Stelian Bordea