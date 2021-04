Convocator AGOA SC Arieșul SA

In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990 republicata si a actului constituiv al societatii, Administratorul unic convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a SC ARIESUL SA cu sediul in Cimpeni, str. Valea Bistrei, nr.1, jud. Alba, avand nr. de inregistrare la ORC Alba J01/165/1991; CUI RO 1767649, pentru data de 22.05.2021 ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor ca data de referinta la sfarsitul zilei de 07.05.2021.

Adunarea Generala Ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:



1.Prezentarea si aprobarea raportului administratorului pentru exercitiul financiar 2020



2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si repartizarea profitului



3.Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar aferent anului 2020



4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021 pe baza raportului administratorului.



5.Aprobarea datei de 30.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA a societatii.



6.Aprobarea imputernicirii d-lui Timonea Gheorghe de a duce la indeplinire Hotararea ce va fi adoptata.



7.Diverse

In cazul neintrunirii cvorumului cerut de lege AGOA se convoaca pentru data de 23.05.2021, ora 12 la sediul societatii.

Administrator unic

TIMONEA GHEORGHE