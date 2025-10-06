Cod roșu de ploi abundente în sud-estul țării. Avertizare meteo de la ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă de luni, 7 octombrie, ora 21:00, până marți, 8 octombrie, ora 23:00.

Avertizarea vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde se așteaptă ploi torențiale și cantități foarte mari de apă, care pot ajunge la 110–120 litri pe metru pătrat în doar 24 de ore. Aceste valori depășesc pragurile obișnuite pentru un cod portocaliu și pot genera inundații locale, revărsări de torenți și probleme în zonele joase sau urbane.

Meteorologii atrag atenția că, în aceste zone, ploile vor fi continue, iar în unele locuri se pot produce acumulări rapide de apă pe străzi și terenuri agricole. De asemenea, există risc de viituri pe râuri mici și de creșteri de debite pe cursurile de apă din sud-estul țării.

În paralel, ANM a emis și o avertizare cod portocaliu pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se vor înregistra cantități importante de precipitații, de 60–90 l/mp, iar izolat pot depăși 100 l/mp.

Ploile pot fi însoțite de vânt moderat spre puternic și descărcări electrice, iar condițiile meteo pot afecta traficul rutier și feroviar, precum și recoltele de toamnă.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările neesențiale, să curețe șanțurile și rigolele pentru scurgerea apei și să fie atente la eventuale mesaje de alertare transmise prin sistemul RO-ALERT.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)