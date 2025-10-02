Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol în județul Sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabilă în intervalul 2 octombrie 2025, ora 10:00 – 3 octombrie 2025, ora 23:00, pentru zonele montane din județul Sibiu, la altitudini de peste 1500 de metri.

Meteorologii anunță ninsori abundente, temporar viscolite, cu rafale ce pot atinge 70–80 km/h, precum și depunerea unui strat consistent de zăpadă, de 30–50 cm.

Autoritățile recomandă populației să amâne activitățile în aer liber, să evite zonele cu copaci sau structuri instabile și să nu pornească la drum în condiții de viscol, cu excepția cazurilor absolut necesare. Înainte de orice deplasare, șoferii sunt sfătuiți să se informeze asupra stării drumurilor.

Turiștii și iubitorii de drumeții sunt sfătuiți să evite crestele montane și traseele dificile, deoarece vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.

Reprezentanții ISU Sibiu reamintesc că orice situație de urgență se raportează la 112. Informații utile despre modul de acțiune în astfel de situații pot fi găsite pe site-ul fiipregatit.ro sau în aplicația mobilă DSU.