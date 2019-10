Ciudatul caz al băncii care nu și-a plătit regia timp de patru ani

În deja celebrul film celebrul caz al lui Benjamin Button-Brad Pitt interpretează rolul unui bărbat care se naște bătrân și pe măsură ce trece timpul, întinerește… invers decât se petrec lucrurile în mod normal și firește, ciudat și anormal!



Cam așa se petrec lucrurile și la parterul și mezaninul Blocului O2, de pe b-dul Tudor Vladimirescu, din Alba Iulia, unde se află sediul sucursalei celei mai mari bănci din România!



La adunarea generală extraordinară a Asociației de proprietari nr.50, unul dintre membrii fostului comitet executiv al asociației a pus pe tapet o chestiune la care toată lumea prezentă a rămas cu gura căscată… banca cea mai importantă din sistem, nu plătește regia pentru sediul său impozant din Alba Iulia, de peste patru ani!



GOANA DUPĂ APĂ… SAU CUM SĂ (NU) CITIM APOMETRELE



După ce s-a schimbat conducerea asociației și administratorul, aflăm lucruri interesante… din 2016 se poartă o corespondență între bancă și asociația 50, cu privire la… ați ghicit, daa… cum se citesc apometrele care contorizează apa consumată în sediul băncii!

Și lucrurile curg, ca apa consumată și neplătită, mai departe… zi de zi, lună de lună, an de an! Nimeni nu pare că este deranjat de această situație, deși, un proprietar care nu plătește regia la timp, după 60(șaizeci) de zile, este acționat în justiție și lucrurile se reglează în instanță! Dar nu aici, nu în Alba Iulia, nu la asociația 50 și nu la banca cea mai mare din sistem! Care, ca orice bancă, dacă nu îți plătești la timp ratele și comisioanele, te execută rapid, fără prea mari discuții!



SUPĂRAT SUNT DOAMNE IARĂ, SUPĂRAT!!



De îndată ce am preluat conducerea asociației, am înregistrat la bancă o somație de plată pentru suma care figurează în evidențele financiar contabile ale asociației:41.000 lei, regie neplătită și penalități, care sunt conform legii, de 0,2%/zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea restanței.

Imediat după aceea, reprezentanții băncii s-au supărat foarte, pe motiv de… notificare și de cum Doamne iartă-mă să plătim noi în 10 zile, când trebuie să verificăm, să vedem, informația circulă greu la bancă, e anormal ceea ce se petrece şamd!

Dar nicio vorbă-bună😊- despre restanță! Doar promisiuni… timp în care încă o lună de regie neplătită se duce pe apa sâmbetei, că de plătit, plătesc fraierii din asociație, respectiv proprietarii din O2, în principal și ceilalți!



SĂ SE REZOLVE VREM, DAR DACĂ SE POATE, SĂ SE PRESCRIE!!



Am propus, din partea asociației 50, o abordare rezonabilă… am propus băncii să plătească sumele aferente câtorva luni de regie, urmând să verificăm toate sumele, să recalculăm daca sunt erori și, la final, banca să plătească suma restantă, în totalitate, după ce ambele părți au căzut de acord asupra ei! De bună credință fiind, am furnizat băncii listele de cheltuieli pt.48 de luni, tocmai pentru a se putea lua o decizie rapidă!

Dar, după o corespondență asiduă, suntem duși cu vorba, mai ceva ca-n campania electorală ce tocmai a început! Că de ce să plătim penalități, că nu știm ce s-a întâmplat, că noi nu suntem de vină și pe noi nu ne-a anunțat nimeni că avem de plătit regia lunar şamd!

Noi nu putem și nu vrem să tratăm banca altfel ca pe oricare proprietar din asociație, nu-i putem acorda un regim preferențial, fiindcă nu e legal, corect și moral să procedăm așa!



SUPĂRAREA CÂND ÎMI VINE, RUP FACTURA DE CITIRE… A APEI!!



Toată lumea întreabă zilele astea… cine e de vină?

Fostele conduceri locale ale băncii, fosta conducere a asociației, fostul administrator, greaua moștenire, distanța de doar 50 de metri care separă banca de sediul asociației, poziționarea astrelor, inconștiența, reaua voință sau… poate că totul nu a fost decât o piesă de teatru, un blat ordinar… ca să împrumutăm un termen din fotbal??!!

Adică timpul trece, apa curge… noi cu drag nu plătim, voi vă faceți că nu vedeți și restanțele se prescriu… cu grație, duios, în liniște!!

Este doar o interpretare, care poate apărea în mintea oricărui proprietar, la fel cum funcționează și prezumția de nevinovăție pentru toți cei implicați!

În filmul menționat la început, Brad Pitt întinerea, pe măsură ce timpul trecea… în cazul nostru, regia noastră neplătită tot îmbătrânește și în lungul ei drum spre prescriere, se întreabă… dacă va exista și ziua plății, undeva, cândva??! Stelian Bordea