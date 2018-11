Cine este procurorul Cristian Lazăr, protectorul lui Klaus Iohannis. Cazul retrocedării căminului de bătrâni din Sibiu

Procurorul Cristian Lazăr de la Parchetul General pare să fie îngerul păzitor al lui Klaus Iohannis. Pe mâna lui au încăput mai multe dosare penale care îl încriminau pe președintele nostru, dar de fiecare dată, a fost scăpat de problemele cu justiția. Acesta este procurorul ce a creat obiectul confuziei pricinuite de ministrul Justiției, Tudorel Toader, în cazul solicitării de revocare a procurorului general, Augustin Lazăr. (citește AICI). Coincidență mare, cei doi Lazări au funcționat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba, pe vremea când Iohannis, ca primar al Sibiului, a primit mai multe NUP-uri în urma unor plângeri penale privind retrocedări de imobile mai mult decât dubioase.

Chiar în 2014, cu puțin înainte de alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis a fost spălat într-un dosar greu, privind suspiciuni de restituiri ilegale de clădiri din Sibiu către oameni de afaceri sași, prieteni și sponsori ai președintelui. (citește AICI). De asemenea, același Cristian Lazăr îl exonera, în 2013, de răspunderea penală pe același Iohannis, într-un alt dosar de retrocedare a unui cămin de bătrâni din Sibiu. Procurorul stabilea atunci că este vorba despre un conflict de interese penal, dar care nu-l privește pe Iohannis, ci doar pe niște funcționari din primăria. Asta, deși restituirea acestui cămin ai oamenilor nevoiași, se făcea către Forumul Democrat al Germanilor din România, condus de Iohannis, care era și primar al Sibiului. Cu alte cuvinte, Primăria Sibiu, prin edilul Iohannis, retroceda căminul de bătrâni, către FDGR, condus de același Iohannis.

Acest caz se regăsește printre dosarele aflate în valiza lui Liviu Dragnea, prezentată presei, ieri, înaintea de Comitetul Executiv al PSD. ( citește AICI).

Interesant este faptul că tot procurorul Cristian Lazăr se va ocupa și de dosarul penal al casei lui Iohannis din str. Nicolae Bălcescu, întocmit pe baza plângerii depuse de siteul Lumeajustiției.ro, în care este încriminată Carmen Iohannis. (citește AICI)

Ancheteonline prezenta, în exclusivitate, cazul căminului de bătrâni din Sibiu, într-un articol publicat în data de 22 octombrie 2014: (http://www.ancheteonline.ro/2014/10/reteaua-samsarilor-imobiliari-din-sibiu-cum-a-retrocedat-klaus-iohannis-caminul-de-batrani-din-strada-george-cosbuc/)

”Retrocedarea caminului de batrani din Sibiu, strada George Cosbuc, nr. 20, scoate la iveala o alta afacere profitabila pentru Klaus Iohannis, in calitatea sa de lider al FDGR. Un nou caz de praduire a bunurilor comunitatii locale, o alta forma de capusare a bugetului statului. Intr-o plangere penala, Iohannis este acuzat de conflict de interese. Despre ce este vorba? Primaria Sibiu restituie Caminul de batrani din strada George Cosbuc nr 20 catre FDGR.

Primaria era reprezentata de Klaus Iohannis, iar presedinte al FDGR era acelasi Klaus Iohannis. Lucrurile sunt cu atat mai murdare cu cat Caminul de batrani plateste chirie FDGR in suma de 100 milioane de lei pe luna. Cine asigura acesti bani? Primaria, pentru ca azilul se afla in subordinea consiliului local. O formula deja clasica la Sibiu de tepuire a banului public. Mai trebuie precizat ca, initial, azilul de persoane varsnice s-a aflat in subordinea Ministerului Muncii, dar, prin influente la Bucuresti, Iohannis a reusit sa obtina o decizie guvernamentala prin care imobilul sa fie scos din domeniul public al statului si trecut in domeniul privat al primariei Sibiu. Manevra necesara pentru retrocedarea cladirii. Totodata, caminul de batrani a fost renovat din bani publici( cateva miliarde de lei vechi de la bugetul de stat) cu putin timp inainte de a fi retrocedat. Desi este evident ca Iohannis s-a aflat in conflict de interese, procurorii de la Parchetul General l-au scos basma curata.

“Primaria Sibiu, condusa de un etnic german (Iohannis Klaus Werner), presedinte al FDGR si consiliul local, alcatuit in majoritate din etnici germani ( toti membrii FDGR) retrocedeaza imobilui din str. George Cosbuc si tot ea ( primaria) plateste chirie, din banii contribuabililor sibieni, propriei organizatii entice- FDGR”, se arata intr-o plangere penala inaintata la Parchetul General in 2013, care a constituit obiectul dosarului penal nr. 644/P/2013, fiind instrumentat de procurorul sef Cristian Lazar de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Jutitie si Casatie, Sectia de urmarire penala si criminalistica.

In plangere se precizeaza ca “Iohannis Klaus Werner a fost presedinte al FDGR pana in februarie 2013, cand s-a inscris in PNL. Din postura de primar al municipiului Sibiu a incheiat un contract de inchiriere cu FDGR-al carui presedinte era, pentru caminul pentru persoane varsnice Sibiu, situate in strada George Cosbuc, nr.20”.

Aceeasi poveste: cladirea a apartinut nazistilor

Documentul mentioneaza faptul ca “aceasta retrocedare reprezinta efectul parsiv al solutiei Judecatoriei Sibiu, care a admis cererea formulata de presedintele FDGR-organizatia Sibiu, Hans Klein, prin care acesta solicita recunoasterea pentru FDGR a calitatii de successor al Grupului Etnic German, organizatie nazista desfiintata prin Conventia de Arministitiu din 12 septembrie 1955 si Decretul –Lege nr.485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al Romaniei. Pe baza sentintei iresponsabile a Judecatoriei Sibiu nr.2790 din 28 mai 2007,la dosar nr.1672/306/2007, care a admis calitatea de succesor al Grupului Etnic German pentru FDGR, aceasta organizatie etnica nici macar nu mai trebuie sa se judece prin instante, atunci cand doreste sa obtina un imobil. Dupa 28 ami 2007 era suficienta doar a decizie a primariei semnata de primarul Iohannis pentru ca imobilul respectiv sa devina proprietatea FDGR, unde presedinte, la nivel national era tot Iohannis”. Citeste si:(http://ancheteonline.ro/2014/09/retrocedarile-la-sibiu-un-subiect-de-interes-international-cum-s-a-facut-klaus-iohannis-frate-cu-hitler-ca-sa-puna-laba-pe-monumentele-istorice-ale-orasului/).

“ Asa s-a intamplat si cu imobilul situat in str. George Cosbuc nr.20, unde functiona Caminul pentru persoane varsnice Sibiu. Referitor la decizia de retrocedare si la inchiriere, citez dintr-un articol publicat in ziarul local “Tribuna” din data de 25 mai 2010: “Imobilul i-a revenit fostului proprietar FDGR Sibiu, printr-o decizie de anul trecut iar in sedinta Consiliul Local de vineri, consilierii vor vota contractul de inchiriere a cladirii si a terenului. Practic, daca proiectul se aproba, caminul va functiona in continuare pe str. George Cosbuc, iar Serviciul Public Caminul pentru Persoane Varsnice, din cadrul Primariei Municipiului Sibiu va plati o chirie lunara de 10.318 lei”.

Discriminare etnica

In plangerea penala se acuza faptul ca “discriminarea etnica este mai mult decat evidenta daca privim retrospectiv la antecedentele Primariei Sibiu. In timp ce caminul pentru varsnici din str. George Cosbuc a devenit chiriasul nemtilor, caminul german, tot pentru varsnici”Dr.Karl Wolf” din str. Pedagogilor, beneficiaza de facilitate din partea primarului neamt si a consiliului local Sibiu, unde majoritari sunt toti membrii comunitatii germane (FDGR). Astfel, prin hotarara nr.501 din 18.12.2008, la articolul 1, s-a aprobat scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2009, in suma de 81.510 lei, pentru imobilul Caminul –Spital “Dr.Carl Wolf” si in suma de 42.564 lei pentru Centrul Paleativ “Hospice” situate administrativ in Sibiu, str. Pedagogilor nr.3-5, proprietatea Asociatiei “Dr.Carl Wolf”. Probabil situatia s-a repetat in fiecare an, facandu-se scutiri de la plata impozitului pentru caminul german si anexele sale”.

Conflict de interese

“Conflictul de interese este evident in ceea ce-l priveste pe numitul Iohannis Klaus Werner, deoarece acesta a semnat, in calitate de primar, Decizia de retrocedare catre FDGR a imobilului situat in Sibiu, str. George Cosbuc, nr.20, el fiind in acelasi timp si presedinte FDGR. Conflictul de interese se regaseste in art.75 din Legea privind statutul alesilor locali nr.393/2004, care stabileste ca “alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatilor publice din care face parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru; b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia; f) o asociatie su fundatie din care fac parte”. FDGR se incadreaza la art.75-b) si f) din legea nr.393/2004, fiind atat persoana juridica cu care Iohannis Klaus Werner are un angajament ca presedinte, cat si asociatie din care acelasi Iohannis Klaus Werner, face parte”, se mentioneaza in plangerea penala.

In acelasi document se mai spune ca “abuzul in serviciu contra intereselor statului este la fel evident deoarece, conform dispozitiilor art.248 din Codul Penal, numitul Iohannis Klaus Werner, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta a indeplinit un act in mod defectuos. Este vorba atat de Decizia de retrocedare, cat si de contractul de inchiriere initiat de Iohannis Klaus Werner in calitate de primar, care a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unei unitati din cele la care se refera art.145c.p. si o paguba patrimoniului acesteia, Caminul pentru persoane varsnice, fiind un serviciu de interes public.

Dar totusi, NUP

Aceasta plangere penala a constituit obiectul dosarului nr.644/P/2013, care a fost instrumentat de procurorul Cristian Lazar de la Parchetul General si care a decis NUP in cazul lui Iohannis. Interesant este faptul ca procurorul , potrivit Ordonatei de clasare a dosarului 644/p/2013, din data de 18 septembrie 2014, recunoaste caracterul infractional al acestei spete, dar il disculpa pe primarul Sibiului, considerand ca vinovati de conflict de interese se fac altii ( doi consilieri locali, membri ai FDGR).

Anchetatorul a stabilit, conform ordonantei Parchetului General, ca nu exista o legatura directa intre retrocedarea caminului de batrani si implicarea in acest caz , in calitate de primar a lui Klaus Iohannis . “Referitor la situatia Caminului pentru persoane varsnice Sibiu, retinem ca, prin intermediul cererii de retrocedare nr.1858 din 29.09.2004, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, reprezentata de catre Hans Klein, in calitate de presedinte (n.r. subaltern al lui Iohannis), a solicitat restituirea imobilului situat in municipiul Sibiu, str. George Cosbuc, nr.20, inscris in CF, nr.1401 a localitatii Sibiu, cerere intemeiata pe dispozitiile OUG nr.83/1999, republicata, privind retrocedarea unor imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor minoritatilor nationale din Romania. Imobilul solicitat la retrocedare a fost proprietatea Asociatiei pentru infiintarea caminului femeiesc evenghelic german din Sibiu, iar la data solutionarii cererii de retrocedare, se afla in proprietatea tabulara a statului roman, avand destinatia de camin de batrani”, se spune in rezolutia in care procurorul Lazar i-a dat NUP lui Iohannis.

Nu el a semnat, ci subalternul lui

Parchetul retine pana acum faptul ca cererea de retrocedare pentru caminul de batrani din str. George Cosbuc a fost facuta de FDGR Sibiu, al carui presedinte era Hans Klein, lasand sa se inteleaga faptul ca nu primarul Iohannis a fost cel care si-a pus semnatura pe aceasta revendicare. Dar acelasi Iohannis era la momentul respectiv presedinte al FDGR pe toata tara, seful lui Klein. De asemenea, din cele relatate in rezolutia procurorului, un lucru ar fi trebui sa atraga atentia anchetatorilor: acest imobil a apartinut cultului evenghelic, in speta Asociatiei pentru infiintarea caminului femeiesc evenghelic german din Sibiu, ( deocamdata nu punem in discutie faptul ca intre 1942-1944 a trecut in proprietatea Grupului Etnic German) si in cel mai rau caz putea fi retrocedat Bisericii Evanghelice, nicidecum FDGR, care reprezinta o orgalizatie politica( reprezentativa pentru comunitatea germana), avand alesi locali si parlamentari.

In continuare, in decizia procurorului se arata ca “prin decizia nr.217/28.09.2009, a comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile, care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, s-a admis cererea de retrocedare a imobilului mai sus mentionat si ulterior, in baza incheierii nr.2482/01.02.2010 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu, din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobialiara Sibiu s-a intabulat dreptul de proprietate al FDGR”.

Ca urmare a celor relatate, procurorul trebuia sa atraga atentia ca aceasta retrocedare s-a facut ilegal, tinand cont de faptul ca imobilul a apartinut unei asociatii religioase ( evanghelice), iar retrocederea ar fi trebuit sa se faca Bisericii Evanghelice, in baza OUG 94/2000 privind retrocedarea bunurilor care au apartinut cultelor religioase.

Retrocedat, apoi inchiriat

Dupa ce imobilul a fost retrocedat, “prin hotararea nr.180 din data de 28.05.2010, Consiliul Local al Municipiului Sibiu a aprobat inchirierea imobilului din municipiul Sibiu, str. George Cosbuc nr.20, in care functiona Caminul pentru persoane varsnice Sibiu, de la proprietarul FDGR-filiala Sibiu, de catre Municipiul, precum si proiectul contractului de inchiriere. Primarul municipiului Sibiu ( nr. Klaus Iohannis) si directorul caminului pentru persoane varsnice au fost desemnati sa asigure executarea hotararii”.

Drept consecinta, cel insarcinat de consiliul local sa intocmeasca contractul de inchiriere si sa-l puna in aplicare a fost Klaus Iohannis. O situatie evidenta de conflict de interese, la care procurorul de caz a inchis ochii: este vorba despre un contract incheiat intre FDGR Sibiu ( Iohannis era presdinte al organizatiei FDGR pe toata tara) si primaria Sibiu, in subordinea careia se afla caminul de batrani ( acum chirias la FDGR), reprezentata de acelasi Klaus Iohannis. Oare cine a stabilit pretul de 10.013 lei pe luna? Binentele, Klaus Iohannis ( presedinte FDGR), cel care a negociat cu KJaus Iohannis( primar al Sibiului). O situatie de-a dreptul absurda.

Procurorul Cristian Lazar precizeaza ca “ la data de 10.06.2010 a fost incheiat contractul de inchiriere nr.173/2010 dintre FDGR Sibiu, in calitate de proprietar, reprezentat Hans Klein (n.r. subalternul lui Iohannis), pe de o parte si consiliul local al municipiului Sibiu – Serviciul Public Caminul pentru persoane varsnice Sibiu, in calitate de chirias, reprezentat de Rotaru Cornelia, in calitate de director, pe de alta parte”.

Cine mai reprezinta interele pensionarilor?

Cum poate oare sa nu atraga atentia o asemenea stare de conflict de interese create in jurul acestei retrocedari? Cine mai reprezinta oare interesele bietilor pensionari de la acest azil de batrani din Sibiu, in conditiile in care primaria si consiliul local ( care trebuiau sa apere drepturile tuturor sibienilor , indiferent de etnie) sunt dominate de reprezentanti ai FDGR, organizatie a germanilor, care a revendicat si primit imobilul in care traiesc o parte din pensionarii orasului?

In continuare, procurorul Lazar a gasit argumentele pentru a-l face scapat de acuzatii pe Klaus Iohannis: “Asadar, imobilul in care functiona Caminul pentru persoane varsnice Sibiu, compus din constructii si teren aferent, situate administrativ in Sibiu, str. George Cosbuc, nr.20, nu a fost restituit FDGR de catre primarul municipiului Sibiu, Klaus Werner Iohannis, ci de catre Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile, care au apartinut comunitatilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, in baza dispozitiei nr.217/28.09.2009. Mentionam ca, in baza dispozitiilor OUG nr.83/1999, imobilele compuse din constructii, impreuna cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania au fost trecute, dupa anul 1940, in proprietatea statului roman, prin masuri de constrangere, confiscare, nationalizare sau manevre dolosive, se restituiau titularilor sau succesorilor acestora. In scopul verificarii indeplinirii conditiilor de restituire, a fost constituita, prin acelasi act normativ, o comisie speciala de restituire care avea in componenta trei membri, unul fiind reprezentant din partea Ministerului Justitiei, un reprezentant din partea Departamentului pentru protectia minoritatilor nationale si un reprezentant din partea organizatiei acelei minoritati nationale a carei solicitare era in discutie, desemnati prin ordin al ministrului sau prin mandate din partea organizatiei. Cum Iohannis Klaus Werner, in calitate de primar al municipiului Sibiu, nu a aparticipat la emiterea actului administrativ reprezentat de Dispozitia nr.217/28.09.2009 si nici la incheierea actului juridic reprezentat de contractul de incheiere nr.173/10.06.2010, este evident ca in sarcina acestuia nu pot fi retinute ca existand elemente de natura a se circumscrise infractiunilor prevazute de art.253 si art 248 din Codul penal anterior”.

Procurorul, avocat al lui Iohannis

Aici, din pacate, procurorul de caz se transforma in avocatul lui Iohannis. El precizeaza ca retrocedarea caminului de batrani a fost facuta de comisia speciala si nu de catre primarie. Cum au stat treburile? FDGR Sibiu al carui reprezentant era consilierul local, Hans Klein ( subaltern al lui Iohannis, presedinte FDGR) a revendicat imobilul din str. George Cosbuc. Binenteles ca , pana a ajunge la Comisia speciala de retrocedare, aceasta cerere a trecut si pe la primarie, care si-a exprimat un punct de vedere, deoarece bunul respectiv apartinea primariei, mai mult acolo functiona un azil de batrani. Pe baza acestui punct de vedere exprimat de autoritatile locale, comisia de retrocedare a dat unda verde restituirii. Putem preciza si faptul ca, tinad cont de interesul comunitatii sibiene de protejare a pensionarilor locatari la camin de batrani, primaria s-ar fi putut opune si chiar ar fi putut ataca in instanta decizia de restituire comisia special din cadrul ANRP. Dar este evident faptul ca primarul Iohannis a fost intru totul de acord cu revendicare, de vreme ce avea un interes direct ca FDGR ( al carui presedinte era) sa puna mana pe cladirea azilului de batrani. Aici se pune in discutie starea de conflict de interese, care trebuia semnalata de procuror.

Mai mult, anchetatorul de la Parchetul General sustine, in ordonanta de clasare a cazului, ca Iohannis nu a fost prezent la emiterea actului administrativ privind contractul de inchiriere semnat de consiliul local cu FDGR, deci, nu se face vinovat de conflict de interese. Dar, este foarte clar faptul ca suma de inchiriere ( peste 100 de milioane de lei) a fost stabilita, prin negociere, (!!!), de primarie ( reprezentata de Klaus Iohannis), cea care este ordonatorul de credite al Municipiului Sibiu si de FDGR Sibiu ( al carei presedinte este acelasi Klaus Iohannis).

Tot la acest capitol atragem atentia si asupra unei alte scapari inregistrate in contul procurorului Cristian Lazar. Acesta consemneaza in ordonanta de clasare a cazului ca obiectul retrocedarilor din ordonanta 83/1999 il fac acele imobile ale minoritatilor nationale confiscate si nationalizate in mod abuziv de catre statul roman dupa 1940. Ori, amintim din nou faptul ca imobilul din str. George Cosbuc, nr.20 nu a fost preluat de statul roman printr-un abuz, si prin decret regal si prin conventia de armistitiu din 1944, deoarece a fost in proprietatea Grupului Etnic German, scos in afara legii ca urmare ca colaborarii cu regimul nazist.

Conflictul de interese exista, dar la altii

In schimb, procurorul recunoaste starea de conflict de interese in care s-au aflat doi consilieri locali.” Pe de alta parte, din examinarea copiei minutei sedintei ordinare, din data de 28.05.2010, a consiliului local al municipiului Sibiu, rezulta ca, din numarul total de 23 de consilieri, au fost prezenti 21 de consilieri; in cadrul acestei sedinte au fost adoptate mai multe hotarari, printre care si hotararea nr.180/2010 privind aprobarea inchirierii imobilului din Sibiu, str. George Cosbuc nr.20 in care functiona caminul de batrani, aceasta hotarare fiind adoptata cu unanimitate de voturi. Cum la data de 28.05.2010, Klein Hans si Lerner Helmut aveau calitatea de consilieri locali, reprezentand FDGR si au participat la adoptarea hotararii 180/2010, privind aprobarea inchirierii imobilului din Sibiu, str. George Cosbuc, de la proprietarul FDGR Sibiu ( al carei presedinte este Klein Hans) iar ulterior, avand in vedere hotararea consiliului local, la adoptarea careia participasera, au semnat actul juridic reprezentat de contractul de inchiriere nr.173/10.06.2010, incheiat intre FDGR Sibiu si consiliul local al municipiului Sibiu, act in temeiul caruia s-a obtinut un folos material de catre FDGR Sibiu ( constand in chiria lunara, datorata de chirias, pe dupata contractului), apreciem ca rezulta indicii de savarsire de catre cele doua persoane mentionate a infractiunii de conflict de interese. Cu privire la starea de fapt descrisa in paragraful anterior, vizand savarsirea de catre Hans Klein si Helmut Lerner, a infractiunii de conflict de interese, cercetarile urmeaza a fi disjunse, iar competenta de solutionare a cauzei, sub acest aspect, va fi declinata in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu”.

Mergand pe aceasta logica a procurorului, nu intelegem de ce speta nu se aplica si lui Klaus Iohannis, tinand cont de faptul ca hotararea privind inchirierea caminului de batrani a fost intocmita de primaria Sibiu ( reprezentata de Klaus Iohannis) si doar aprobata de consiliul local, iar folosul material care decurge din acest act administrativ este retinut in sarcina FDGR Sibiu( filiala a FDGR , al carui presedinte este Klaus Iohannis).

Oare ce se va intampla cu batranii?

Dincolo de aceste aspecte juridice, trebuie mentionat si faptul ca situatia pensionarilor de la caminul de batrani nu este prea roza. Acest lucru deoarece conditiile de cazare au devenit precare, desi, in contractul de inchiriere se prevede ca din suma de 10 000 de lei/lunar, 6000 lei sa fie alocati pentru investitii. Potrivit surselor noastre, pana acum nu s-a investit niciun leu pentru un trai mai bun asigurat batranilor, desi acestia platesc lunar suma de 600 de lei. Astfel, la cele 700 de locuri ocupate, exista doar 4 grupuri sanitare.

Totodata, trebuie precizat ca primaria Sibiu a prelungit contractul de inchiriere pentru caminul de batrani doar pana in 2017. Apoi, Dumnezeu cu mila, pensionarii care astazi sunt locatari in str. Geoge Cosbuc nr.20 pot fi alungati in strada. Acest azil de batrani din Sibiu, singurul de stat, are preturile cele mai mici( 600 lei/lunar). La cele private se ajunge la 2000 de lei/lunar”.