Centrul pentru Politici Locale cere anchetarea imediată a trădătorilor Constituției

Asociația Centrul pentru Politici Locale denunță public, cu fermitate, confirmarea oficială făcută de Departamentul de Stat al SUA: în România, în decembrie 2024, a avut loc o acțiune concertată care a deturnat ordinea constituțională și a anulat, prin ingerințe politice, dreptul poporului de a-și alege liber conducătorii.





Acest verdict internațional vine după ce, la momentul respectiv, avertismentele Comisiei de la Veneția au fost ignorate cu desăvârșire de instituțiile de forță, de o parte a sistemului judiciar și de presa mainstream, care au ales tăcerea sau complicitatea. Rezultatul? O mascaradă politică ce a manipulat milioane de români.





„Nu vom accepta ca o lovitură de stat să fie ștearsă cu buretele doar pentru că a fost orchestratată de oameni cu funcții înalte. Cei care au trădat Constituția – fie că se numesc Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu sau Marian Enache – trebuie anchetați, judecați și condamnați. Poporul român nu este sclavul unui grup infracțional organizat,” a declarat Radu Ciobotea, președintele Asociației Centrul pentru Politici Locale.



„Premisele care au stat la baza anulării alegerilor s-au dovedit false, și aceasta nu a fost o eroare, ci o politică de stat prefabricată în laboratoarele comunității de informații (o nouă mineriadă politică), implementată de fostul Președinte Johannis, iar toate instituțiile statului (de forță), instituțiile democratice (Parlamentul), Autoritatea Electorală nu au funcționat și au asigurat acoperirea instituțională și politicianistă a fraudei.Marele vinovat este Curtea Constituțională, iar Justiția (în special Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție completele de contestații electorale) a avut o poziție aservită față de serviciile de informații. Mass media a intoxicat opinia publică. Dacă aș fi în locul Președintelui Nicușor Dan, aș declara interimat și nu aș relua activitatea până când nu se va afla adevărul. ” a declarat avocatul Cătălin Georgescu, activist civic, colaborator al Asociației Centrul pentru Politici Locale.



Solicităm, pe această cale, autorităților abilitate să demareze de urgență investigații complete și independente, cu scopul de a identifica și aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de anularea alegerilor și subminarea democrației. Orice întârziere este, în sine, o continuare a abuzului.



Democrația nu poate fi negociată. Adevărul și dreptatea trebuie restabilite acum, nu „când va fi momentul potrivit” pentru politicieni.