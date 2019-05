Centenar Regal în Munții Apuseni. După 100 de ani, Familia Regală se întoarce în acest petec de țară

Centrul pentru Politici Locale și Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu” vă invită să sărbătorim împreună 100 de ani de la prima vizită a Familiei Regale a României în Munții Apuseni.

n 28 mai 1919, Regele Ferdinand şi Regina Maria s-au deplasat de la Turda spre Câmpeni pentru a participa la inaugurarea podului de fier construit peste Arieş, denumit Podul Ferdinand. Construcția inaugurată acum un veac a devenit un simbol al Țării Moților.

Vizita suveranilor României reîntregite, parte a unui turneu în Transilvania, a fost descrisă în ” Însemnările zilnice” ale Reginei Maria:

“Prima noastră îndatorire a fost deschiderea unui nou pod care a primit numele de „Regele Ferdinand”. Ţăranii s-au adunat cu toţii în jurul nostru – bucuria lor e emoţionantă. Am plecat apoi spre Abrud. Locurile sunt foarte frumoase şi verdele primăvăratic al copacilor face totul încântător, dar vremea nu a fost niciodată prea frumoasă, întotdeauna o mică ploaie era gata să cadă, ceea ce nu făcea, totuşi, să scadă entuziasmul cuiva. Am sosit la Abrud şi am fost primiţi minunat. Este un frumos orăşel pitoresc, chiar pe coline. ca de obicei, toţi ţăranii au defilat într-o mare „Platz”, a fost foarte pitoresc, iar entuziasmul popular a fost de nedescris”.

La 100 de ani de la acel moment istoric, Podul Ferdinand este de departe unul dintre cele mai importante punți de legătură din Munții Apuseni, care face legătura între moții de pe malul stâng și malul drept al Râului Arieș. Construcția leagă practic şi astăzi zona munților Apuseni de restul județului – DN74.

“Având în vedere importanța împlinirii a 100 de ani de la prima vizită a Familiei Regale în Munții Apuseni, a Excelenței Sale, Regele Ferdinand al României și a Excelenţei Sale, Regina Maria a României, ne propunem să elogiem și să marcăm un nou reper în pagina de istorie a Casei Regale a României. Dorim să refacem traseul străbătut de suveranii României și să punctăm cele mai importante evenimente care au avut loc acum un veac în istoria țării noastre. Aceste momente au dus la schimbarea pentru totdeauna a destinelor românilor din zona Munților Apuseni”, a declarat Radu Ciobotea, președinte Centrul pentru Politici Locale.

Evenimentul este organizat de Centrul Pentru Politici Locale împreună cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu”.

“Acest eveniment, această vizită a Casei Regale a României în Munții Apuseni, s-a născut pe străzile capitalei Suediei – Stockholm, la o plimbare împreună cu ASR Principele RADU, acum 4 ani. A fost nevoie de 4 ani pentru a se împlini gândul comun și iată că acum s-a regăsit în “Apusenii și Moții la Centenar Regal”, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la prima vizită a Familiei Regale a României de după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, în Transilvania. Vom încerca, în timpul vizitei Casei Regale a României, reprezentată de ASR Principele Radu, să urmăm pașii făcuți acum 100 de ani de către Familia Regală întregitoare de Țară și să arătăm cuvenitul respect pentru tot ce s-a făcut în acea perioadă binecuvântată de Dumnezeu”, a declarat Col (rez) Ioan Uțiu, președinte Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu” din Abrud.

Startul manifestărilor se va da pe 27 mai la intrarea în orașul Abrud.

Aici va avea loc un ceremonial de primire a sabiei lui Ștefan cel Mare și a osemintelor lui Mihai Viteazul, primul mare întregitor de țară și a Icoanei Maicii Domnului de la Meteora. Programul va continua cu o conferință care va avea ca temă: “Apusenii și Moții la Centenar Regal”. Dezbaterile vor avea loc în amfiteatrul Școlii de Aplicație. Prima zi dedicată evenimentului se va încheia la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Abrud cu un Concert Pr. Doru Gheaja şi Pr. Dumitrean și Cenaclul “Lumina Lină “.

Pe 28 mai, Familia Regală a României se va întâlni cu autorităţile locale din Baia de Arieș, apoi va vizita Monumentul natural “Fagul Împăratului”. Seria evenimentelor va continua la Câmpeni. Aici va avea loc un ceremonial militar în Piața Centrală a orașului, dedicat împlinirii a 100 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române în Transilvania.

Programul cuprinde şi un moment festiv dedicat celor 100 de ani de la inaugurarea de către regele Ferdinand şi Regina Maria a podului din Câmpeni.

Familia Regală a României și autoritățile locale se vor deplasa apoi la Abrud unde va avea loc inaugurarea muzeului etnografic din casă în care a fost închis Horea în noaptea de 31.12 1784 – 01.01 1785. Tot aici este programată și o vizită la spitalul orășenesc edificat cu sprijinul Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria.

Seria evenimentelor dedicate Centenalui Regal în Apuseni va continua în comuna Avram Iancu și în comuna Lupșa.

La manifestări vor fi prezenți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, istorici, autorități locale și naționale.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu: Jandarmeria Română, Ordinul Militar Sfânta Maria, Primăria Câmpeni, Primăria Abrud, Primăria Baia de Arieș, Primăria comunei Avram Iancu și Fundația “Pro Munții Apuseni”.