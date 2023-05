Reteta succesului la pariuri sportive nu exista, asa ca daca erai in cautarea ei, atunci ar trebui sa te opresti din a cauta. Exista insa alte lucruri pe care le poti face pentru a-ti creste sansele de castig ori de cate ori plasezi un pariu. Un bun exemplu in acest sens este folosirea unei strategii cu ajutorul careia sa obtii profit mai usor.

Nu putini sunt pariorii care aleg sa recurga la o astfel de tactica. In principal, pariorii care folosesc o strategie reusesc mai des sa castige la pariuri. Acesta este motivul pentru care am decis ca in acest articol sa discutam despre strategii la pariuri. Nu vom vorbi despre orice strategie, ci despre cele mai cunoscute.

Daca esti curios sa le descoperi, tot ce iti ramane sa faci este sa continui lectura acestui articol. Iata care sunt cele mai cunoscute strategii la pariuri sportive:

Strategia Martingale

Poti face un sondaj si vei descoperi imediat ca strategia Martingale este de departe cea mai folosita strategie de pariori. De ce aleg acestia sa o foloseasca? Motivele sunt simplu de inteles. Popularitatea acestei strategii este datorata mai ales eficientei. Este simplu de folosit, iar nu putini sunt pariorii care aleg sa o aplice.

Cum functioneaza strategia Martingale? Asa cum spuneam, principiul de functionare este foarte simplu. Tot ce trebuie sa faci este sa dublezi miza ori de cate ori pierzi un pariu. Faci asta pana cand, intr-un final, obtii un pariu castigator.

Folosind aceasta strategie, atunci cand obtii pariul castigator iti vei recupera pierdere si vei obtine si profit. Ce si-ar putea dori mai mult un parior? Nu credem ca exista un obiectiv mai important.

Totusi, este de subliniat faptul ca pentru a putea folosi aceasta strategie ai nevoie de o banca suficient de generoasa, adica de o suma de bani mai mare. Acesta este motivul pentru care nu toti pariorii isi permit sa foloseasca strategia Martingale.

In general, aceasta strategie este folosita la pariuri jucate pe cote de 2.

Strategia Fibonacci

Sau sirul lui Fibonacci, dupa cum i se mai spune. Este a doua strategie dupa popularitate, motiv pentru care merita inclusa in articolul nostru. Cum functioneaza aceasta strategie? Este foarte simplu.

Aceasta strategie se bazeaza pe secventa lui Fibonacci. Mai precis, aceasta presupune cresterea mizei ori de cate ori pierzi un pariu, dupa numerele din sirul Fibonacci.

Mai precis, incepand cu cel de-al 3-lea numar din sir, acesta reprezinta suma ultimelor doua numere. In cazul pariurilor, fiecare numar din sir reprezinta miza pe care o vei juca.

Un exemplu al sirului lui Fibonacci este urmatorul: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Este o strategie mai accesibila din punct de vedere al bancii, dar cu toate acestea necesita un buget destul de serios.

Strategia Easy Money

O alta strategie pe care trebuie sa o ai in vedere este strategia Easy Money. Daca in cazul strategiilor de mai sus spuneam ca necesita un buget serios pentru a fi aplicate, strategia Easy Money a fost gandita pentru cei care au un buget mai mic, dar vor totusi sa obtina profit din pariuri.

De asemenea, este o strategie foarte simplu de aplicat. Pentru inceput, trebuie sa te gandesti la numarul de pasi pe care vrei sa ii joci sau la suma de bani pe care ai vrea sa o obtii. Apoi, incepe sa pariezi pe cote de 1.05 si 1.10. Fiecare castig urmeaza a fi pariat in continuare, pana in momentul in care iti indeplinesti obiectivul. Atunci cand se intampla asta, poti relua strategia de la inceput.

Castigurile sunt destul de mici, insa in cazul in care reusesti sa faci un numar mare de pasi, poti obtine castiguri destul de bune, ceea ce sigur te va incanta.

Strategia D`Alembert

In final, strategia D`Alembert merita, de asemenea, toata atentia ta. O poti aplica la Netbet deoarece daca vei cauta Netbet pareri pe internet, vei descoperi ca este o agentie de pariuri ce te incanta cu multe avantaje interesante. Prin urmare, ai putea aplica aceste strategii acolo si este foarte probabil sa te incante rezultatul obtinut.

Pentru inceput, va trebui sa stabilesti miza unei unitati pe care o vei juca apoi la pariuri. Sa ne imaginam ca o unitate valoreaza 10 RON. Atunci cand pierzi un pariu, trebuie sa cresti miza cu o unitate. Daca vei castiga pariul, atunci miza va fi scazuta cu o unitate. Poti aplica aceasta strategie pe cote mai indraznete, precum sunt cotele de 3.

Acestea sunt cele mai cunoscute strategii pe care le poti incerca la pariuri. Nu uita sa joci responsabil si mai ales sa nu plasezi un numar mare de pariuri pe zi.

Ai nevoie de rabdare pentru a obtine profit, indiferent care este strategia pe care o aplici. Cu toate acestea, folosind o strategie eficienta, va fi mult mai usor sa obtii profit la pariuri, asa ca merita sa ai in vedere recomandarea noastra fara a sta pe ganduri.