Călin Mătieș, este noul președinte interimar al PSD Alba

Sâmbătă, a avut loc ședința Consiliului Politic Județean Alba al filialei PSD Alba.

În cadrul ședinței, senatorul Călin Mătieș a fost numit în funcția de președinte interimar al filialei PSD Alba Iulia.

Mătieș o înlocuiește în funcția de președinte interimar al social- democraților, pe Marcela Dărămuș.

Totodată, senatorul va fi și viitoarea nominalizare a PSD Alba, pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, la viitoarele alegeri locale.

Călin Mătieș, a postat un mesaj pe pagina de socializare, în care acesta declară că nou funcția pe care a primit-o este o responsabilitate, în lupta pe care senatorul o va purta pentru interesele locuitorilor urbei albaiuliene.

„Municipiul Alba Iulia este un SIMBOL PENTRU ROMÂNIA și emblema județului nostru. Nu pot asista nepăsător la distrugerea orașului de către o administrație mediocră dependentă de blatul politic ce guvernează localitatea de prea mult timp.

În ultimele luni am discutat cu mii de persoane, pensionari și tineri, oameni de afaceri sau oameni cu profesii liberale, profesori și doctori, angajați din sistemul public sau privat, și am înțeles care sunt așteptările de la administrația din Alba Iulia. Sâmbătă, colegii social democrați din Alba mi-au încredințat RESPONSABILITATEA să lupt pentru interesele albaiulienilor și să lucrez cu membrii și simpatizanții noștri din Alba Iulia pentru a construi o alternativă credibilă la slaba administrație municipală.

Le mulțumesc sincer pentru încredere și înțeleg cât de mult Alba Iulia are nevoie astăzi de un NOU PLAN DE DEZVOLTARE, un PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ, care să răspundă necesităților oamenilor. Sunt determinat să LUPT PENTRU FIECARE ALBAIULIAN la fel cum am luptat pentru producătorii locali timp de peste 20 de ani! Sunt hotărât să pun pe PRIMUL LOC INTERESELE ALBAIULIENILOR, așa cum, din Senatul României, am reprezentat dorința românilor pentru un trai mai bun!

Am convingerea că în viață, marile bătălii se câștiga doar ÎMPREUNĂ, în ECHIPĂ. În acest proiect nou pentru municipiul nostru am nevoie de fiecare persoană dornică să participe la revigorarea orașului. Vă propun un parteneriat direct, fără intermediari, pentru dezvoltarea municipiului Alba Iulia, pentru binele fiecărui albaiulian.

Voi continua să aduc alături de mine specialiști și persoane care vor să se implice și să discut cu cei mai buni profesioniști din România, dar și din străinătate, pentru a crea un PROGRAM INTEGRAT care să asigure UN TRAI MAI BUN PENTRU ALBAIULIENI. Avem mult de lucru pentru a reda suflet frumosului nostru municipiu! Contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră contează! TOTUL pentru ALBA IULIA!”, a fost mesajul postat de către Călin Mătieș, pe pagina de socializare.