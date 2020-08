Blatul PSD Alba – PNL Alba este de notorietate și la nivel central!

Prezent la Alba Iulia în prima zi de campanie electorală, președintele PRO România Victor Ponta nu a ratat ocazia să îl taxeze în repetate rânduri pe fostul său coleg de partid, Ioan Dîrzu – președintele PSD Alba. După ce a lăsat să se înțeleagă faptul că a încercat și el pe vremea când era președintele social democraților să se scape de actualul președinte al PSD Alba, Victor Ponta a declarat că, la cum merge PSD-ul la acest moment, este posibilă chiar și o fuziune prin absorbție, însă în sensul în care PRO România să înghită peștele cel mare, respectiv PSD.

Victor Ponta a acceptat blatul PSD-PNL la Alba?!

Vorbind despre mult trâmbițatele blaturi pe care le-ar fi făcut PSD Alba cu PNL, Victor Ponta a precizat: “Cred că cel mai bun exemplu este dacă vă spun discuția mea cu deputatul Florin Roman. Când i-am spus că vreau să vin candidez în județul Alba, primul lucru pe care mi l-a spus a fost că este bun Dîrzu. Să îl las pe el. Bătălie politică?! Nu se luptă PSD-ul aici în județul Alba. Nu a făcut-o niciodată în ultimii 15 ani! Și acum, să fim sinceri. Nici nu ai mai avea cum. Trebuie să vii cu alți oameni, cu o altă gândire, cu o altă abordare. Și eu asta i-am cerut lui Horațiu aici: vreau să vii cu niște candidați noi, care să construiască. Cu aceleași figuri să te bați și să câștigi este foarte greu”, a declarant Victor Ponta.

Curios este că același PSD a pierdut pe linie alegerile în județul Alba și în perioada în care la București președinte de partid era Victor Ponta. După cum se știe, Victor Ponta a fost președintele PSD în perioada 2010-2015, demisionând de la șefia partidului la momentul la care a început urmărirea sa penală în dosarul Turceni-Rovinari, dosar în care, ulterior, în mai 2018, soluția primită a fost de achitare în primă instanță.

PSD+PRO România-Ioan Dîrzu

Vorbind despre o unificare a stângii în România după alegerile parlamentare din acest an, Victor Ponta a spus că își dorește un astfel de demers pe care îl vede realizabil și foarte fezabil pentru politica românească.

Aplicat la județul Alba însă, liderul PRO România a lăsat să se înțeleagă faptul că orice colaborare cu PSD Alba s-ar putea face mai ales după ce social democrații din Alba își vor da seama de jocurile de culise pe care actualul președinte al social democraților le face pe la spatele lor și, eventual, după ce îl vor debarca din fruntea partidului: “Am spus-o și o repet: eu nu sunt și nu voi fi niciodată un anti-pesedist. Nu am fost așa nici măcar atunci când nu am votat moțiunea împotriva d-lui Grindeanu și am fost dat afară din PSD. Apropos, dl Grindeanu este acum prim-vicepreședinte PSD. Mă gândesc acum la dl Dîrzu care a votat să îl excludă din partid, acum l-a votat ca să fie prim-vicepreședinte, nu? Că doar unde scuipi, poți să și pupi, nu? Și invers… Dar, eu nu mai vreau așa ceva…Și aici la Alba este un blat politic de mai mult timp. Să vă mai amintesc că și atunci cu USL-ul, aici la Alba a fost singurul județ din țară unde noi nu am câștigat…Și se putea câștiga, dacă se voia. Mai departe, 2016 la fel…Și acum în 2020 bătălia unui întreg partid să fie doar ca să ajungă un singur om din nou deputat?! Eu nu cred în chestia asta… Eu cred că bătălia unui partid pe plan local ar trebui să fie să schimbe un sistem care este de 30 de ani la putere și care, sigur că a dat și rezultate bune, dar a creat și niște monștri! Eu cred însă că dacă vrem să avem o stângă foarte puternică și unită trebuie și o schimbare de oameni!”, a spus Victor Ponta, cu referire directă la actualul președinte PSD Alba, Ioan Dîrzu.