Beniamin Todosiu : Suntem fermi pe poziții și respectăm principiile pentru care am intrat în politică.

Deputatul de Alba al USR PLUS , Beniamin Todosiu, unul dintre cei mai activi parlamentari al alianței, felicită și întărește decizia luată de liderii de la București și susține că nu se poate guverna cu oameni care nu înțeleg valoarea reală a banului public.

Todosiu critică pe pagina sa de facebook modul în care liberalii înțeleg să cheltuiască banul public.

” Nu putem guverna alături de parteneri care nu înțeleg că banii publici nu sunt pentru propriul lor partid, ci sunt pentru comunitățile care au o mare nevoie de dezvoltare. După modul cum s-au comportat așa-zișii parteneri de guvernare, suntem siguri de eșecul proiectului prin care ar fi trebuit să dezvolte comunitățile locale.

După 8 luni în care USR PLUS a gestionat 6 ministere, pot să spun că am avut realizări la ministerele pe care colegii mei le-au gestionat, în ciuda tuturor piedicilor venite dinspre secretarii de stat de la PNL. Colegii mei au avut de rezolvat probleme din anii anteriori, un astfel de exemplu este Claudiu Năsui, care în 2021 a plătit bani din programul StartUp Națion 2019. Cu toate acestea, am demonstrat că putem realiza lucruri bune pentru România. Ne pare rău că am ajuns în situația aceasta, am venit să guvernăm cu intenții bune și un plan concret de guvernare, dar PNL, prin Florin Cîțu, a demonstrat că interesele de partid sunt mai importante decât cetățenii și nu putem fi părtași la așa ceva.

Felicitări Dan Barna, Cătălin Drulă, Claudiu Nasui, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă, Ciprian Teleman, Stelian Ion. Ați demonstrat că este posibilă o “Revoluție a bunei Guvernări”.” a scris Beniamin Todosiu