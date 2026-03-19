Bacterii și niveluri depășite de fier sau plumb în apa potabilă din mai multe localități din Alba

Apa potabilă din rețeaua publică a județului Alba este, în general, sigură pentru consum, transmite Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba. Reprezentanții instituției precizează, însă, că în cursul anului trecut au fost înregistrate cazuri izolate în care s-au depistat bacterii sau valori ridicate de fier și, în anumite zone, chiar plumb. În plus, DSP Alba amintește că peste șaizeci de izvoare și fântâni sunt supuse unor restricții de consum, iar autoritățile locale au obligația de a instala afișe vizibile pentru a avertiza populația.

Într-un raport privind calitatea apei potabile în judeţul Alba pentru anul 2025 şi a cărui sinteză a fost făcută publică joi, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba informează că în oraşele din judeţ – Alba Iulia, Sebeş, Aiud, Cugir, Blaj, Ocna Mureş şi Teiuş – apa distribuită în reţeaua publică a fost conformă standardelor de sănătate, iar neconformităţile au fost ”minore şi temporare”.

Potrivit reprezentanților DSP, anul trecut au existat şi situaţii în care în apa furnizată în sistem centralizat au fost descoperite bacterii, depăşiri ale nivelului de fier sau chiar plumb, în unele unităţi de învăţământ care au ţevi foarte vechi.

La Ocna Mureş s-au constatat, în 2025, depăşiri ale valorii de fier din cauza conductelor vechi. Specialiştii DSP Alba precizează că acestea nu afectează sănătatea, ci doar aspectul apei, iar pentru rezolvarea problemei s-au realizat spălări repetate ale reţelei.

În Săsciori, Alba Iulia şi Albac a fost descoperit plumb în apă, însă doar în instalaţiile interioare vechi ale unor şcoli sau clădiri publice, nu şi în reţeaua stradală. În aceste cazuri apa a fost interzisă la consum, până la remedierea situaţiilor.

În localităţile Aiud, Zlatna, Abrud s-au constatat, pe parcursul lui 2025, erori temporare de clorinare, care au fost corectate în maximum 5 zile, iar în reţeaua de apă a localităţii Lunca Mureşului analizele au arătat depăşiri ale indicatorilor privind nitraţii, interzicându-se consumul temporar.

În reţelele de apă ale comunelor Poşaga, Valea Lupşii, Albac analizele au relevat existenţa unor bacterii precum E.coli sau enterococi, situaţiile fiind rezolvate prin dezinfectarea reţelei şi informarea populaţiei să fiarbă apa.

”Apa din reţeaua publică din judeţul Alba este sigură în proporţie covârşitoare. Toate problemele depistate au fost gestionate rapid pentru protejarea sănătăţii dumneavoastră”, informează DSP Alba.

Instituţia precizează, pe de ală parte, că în urma monitorizării a 160 de surse publice – fântâni şi izvoare – analizele au arătat că apa din 30 de fântâni şi 36 de izvoare nu este bună consumului.

”Primăriile au obligaţia să afişeze la loc vizibil: «APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT». Vă rugăm să NU consumaţi apă din fântâni şi izvoare publice care nu sunt verificate de DSP!”, mai transmit autorităţile de sănătate publică din judeţul Alba.