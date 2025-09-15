Autocisternă cuprinsă de flăcări în Chistag – intervenție rapidă a pompierilor bihoreni

În cursul zilei de luni, 15 septembrie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoscisternă aflată într-o parcare din localitatea Chistag.

sursa foto:ISU Bihor



Apelul care sesiza producerea incendiului a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 14.50, iar pentru gestionarea evenimentului, la locul indicat de apelantul numărului unic 112, au fost mobilizați de urgență, pompierii Stației Aleșd, cu două autospeciale de stingere și cu ambulanța SMURD a subunității.



Incendiul, care se manifesta violent și generalizat la capul tractor, a fost localizat și lichidat în aproximativ 5 minute, pompierii împiedicând propagarea acestuia la două remorci parcate în apropiere.

Flăcările au afectat capul tractor în întregime.

Din fericire, nu au existat persoane rănite.