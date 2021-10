AUR ultimatum pentru Iohannis „De luni începem să strângem semnături pentru demiterea președintelui”

Co-președintele AUR, George Simion, a declarat, că de luni, reprezentanții partidului vor începe să strângă semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de demitere a președintelui Iohannis.

„A dat ca termen săptămâna viitoare, maxim luni sperăm să ne cheme. Până acum a jucat golf cu premierul lui. Noi ne ținem de promisiuni, din prima zi de sesiune parlamentară am demarat procedurile de demitere a Guvernului Cîțu. A fost o înțelegere între Iohannis și PSD pentru a-l păsui pe Cîțu. Prin eforturi conjugate s-a reușit votarea moțiunii. Dacă Iohannis insistă, vom iniția procedurile pentru suspendarea președintelui. Cîțu se crede vreo eminență. El spune că cei de pe Facebook sunt puțini româi, că mulți oameni sunt alături de el. Nu-l iubește nimeni pe Cîțu, nici măcar echipa câștigătoare. Azi, i-am văzut aliniați în spatele lui doar pe Dan Vălceanu și Rareș Bogdan. Avem nevoie de specialiști la conducerea țării, acesta este cuvântul cheie. O guvernare de profeșioniști, dublată de iubirea de țară. Cîțu se agață de scaun acum. Arătăm toate jocurile de culise din Parlament, am avut încercări de a ne mitui din partea celor de la PNL. Sunt oamenii lui Cîțu, pentru că el este marioneta perfectă în mâinile lui Iohannis. Ce n-a reușit Dragnea, i-a ieșit lui Iohannis cu Cîțu, dar numai 9 luni de zile. Poporul român a fost mereu pus să aleagă între două rele, cumva, am fost păcăliți de fiecare dată. Probabil că Iohannis va termina mandatul la fel de urât ca Băsescu. Are 7 zile ca să-și revină, dacă merge cu PSD înainte, atunci mergem cu suspendarea. Probabil s-a îmbătat cu puterea pe care o are. Se consideră atotputernic peste români, pe care îi consideră suspuși la curtea regelui Iohannis”, a declarat George Simion.