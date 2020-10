AUR-arii trag la Parlament! După ce a pierdut fotoliul de primar, visează la jilțul de parlamentar!

Alegerile locale din 27 septembrie au fost ca un duș rece pentru multe dintre partidele mici, indiferent de nume: PRO România, ALDE, AUR, ANA etc.

Probabil partidul cu cele mai puternice accente naționaliste care a făcut un scor nesperat la nivel județean este unul care la acest moment este și cel mai măcinat de certuri, acuze și bălăcăreli specifice politicii românești. În timp ce unii o văd ca pe o reformare (în speță cei care au rămas), cei care au plecat trântind ușa văd acum AUR ca pe o nouă țeapă politică atât la nivel național, cât mai ales la nivel județean.

Vă reamintim, partidul Alianța pentru Unirea Românilor a obținut la nivelul județului Alba un scor de aproape 4%, reușind să aibă 1 primar (în persoana lui Dan Florin Aldea – noul primar de la Valea Lungă) și 18 consilieri locali.

Disensiuni și noroi în loc de AUR

Văzut de mulți ca o nouă versiune a PRM prin discursul ultra-naționalist, AUR este condus la nivelul județului Alba de fostul primar de la Șpring, Daniel-Gheorghe Rusu. După cum se știe, acesta este unul dintre politicienii care a trecut prin aproape toate partidele politice (PUR, PD-L, PNL, ALDE, dacă am omis vreunul, ne pare rău…) până a ajunge să conducă destinele noului partid lansat chiar de la Alba Iulia: AUR!

Deși au făcut o echipă, o parte dintre foștii candidați de la recentele alegeri locale s-au lepădat cu scandal de Rusu Daniel. Este și cazul lui Alin Tudose, fostul candidat AUR la Primăria Alba Iulia (rezultat alegeri locale 27 septembrie: 642 voturi – 2,9 %). Pe pagina sa de socializare, acesta l-a acuzat de fățărnicie și impostură pe actualul șef al AUR la nivel județean, un coleg de distracții al liderului de la București: “A venit timpul să nu mai acceptăm comportamentul deviant, autoritar, totalitar. (…) am întâlnit și multă mediocritate , slugărnicie, fățărnicie . Era oare inevitabil să apară, să fie tolerați , folosiți și încurajați de Rusu Daniel? Probabil era inevitabil… Probabil din acest motiv nu și-a găsit locul în nici un partid, în trecutu-i tumultuos. Problemele interne i-au fost semnalate lui George Simion în ambele rânduri în care a fost în Alba Iulia , dar a refuzat să medieze o discuție. (…) am aflat că George Simion (n.red. – Președintele AUR la nivel național) și Rusu Daniel sunt amici si petrec Revelioane împreună…iar atunci am înțeles… Multe s-au întâmplat , un partid in care am intrat pentru ca am crezut in el, în țelul său, în oameni, s-a dovedit în final că… nu prea-i pasă de oameni, nici măcar de oamenii săi. Promovând și susținând un vechi și depășit politician, acesta fiind ascultat de cățeii săi, amenințând, șantajând, impunându-se prin limbaj suburban, au reușit să îndepărteze mulți oameni de AUR , mulți președinți de organizații. Tot ce a contat au fost interesele personale ale acestora. Ați dezbinat oamenii pentru interesele personale , ați distrus AUR Alba.

Finalul apoteotic a fost sfârșitul zilei de votări din Comuna Șpring, (comuna care și-a dat în sfârșit seama de adevăr și a reacționat cu ștampila), când nemulțumirile și frustrările au degenerat în bătăi de stradă terminate cu intervenția poliției și focuri de armă. NU PUTEM TOLERA , NU PUTEM CONTINUA ȘI NU ACCEPTAM SA FIM ASOCIATI CU ASEMENEA PERSONAJE ! AM SPUS STOP ! Si am DEMISIONAT IN BLOC. Ați distrus un vis, un ideal, IMPOSTORILOR!”, a declarat public Alin Tudose, membru fondator AUR Alba Iulia, ex-membru PNL Alba.

Cu gândul la fotoliul de parlamentar!

Din calitate de proaspăt reales președinte al organizației județene a AUR, fostul edil al Șpringului ne-a declarat că nu este nicio problemă că au plecat membri importanți în ultima perioadă, ba chiar se bucură pentru alegerea lor: “Sincer nu vreau sa comentez decizia lor. Mă bucur că au plecat. Cred totuși că a fost altceva la mijloc. AUR este despre patriotism si despre națiune, nu despre interesele personale”, ne-a declarat Daniel-Gheorghe Rusu.

În noua formulă, AUR Alba speră să obțină măcar un post de parlamentar la viitoarele alegeri parlamentare din luna decembrie. Deși nu este confirmat oficial de la centru, este foarte posibil ca lista pentru alegerile parlamentare din decembrie să fie deschisă chiar de Daniel Rusu. Alături de acesta se vor mai regăsi foști candidați AUR de la Consiliul Județean Alba, iar un scor mulțumitor pentru formațiunea lui Rusu ar fi de 6%. “Scorul pe județ la alegerile locale a fost de 4% cu doar 25 de organizații locale. Și am reușit să avem 1 primar și 18 consilieri locali, plus încă 2 posturi de viceprimar aproape garantate. Eu spun că a fost un scor destul de bun. Sperăm să scoatem în jur de 6%, ceea ce nu ar fi imposibil” a mai declarat Daniel Rusu, președintele AUR Alba.