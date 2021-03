Au vrut să vândă un telefon contrafăcut. Patru tineri din capitală reţinuţi de polițiștii din Alba

Polițiștii din Alba, au reținut sâmbătă, patru tineri din București, care au încercat să vândă un telefon contrafăcut, unei tinere din municipiu.

Pentru a – i putea prinde pe tineri, oamenii legii au recurs la o acțiune de prindere în flagrant, urmată de o urmărire în trafic.

La data de 6 martie 2021, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de o tânără din municipiu cu privire la faptul că are suspiciunea că un anunț de pe internet, privind vânzarea unui telefon de marcă, ar putea avea în spate o faptă de înșelăciune, iar telefonul ar putea fi contrafăcut.

Totodată, tânăra le-a spus polițiștilor că o prietenă de-a sa ar fi achiziționat un astfel de telefon, iar codul IMEI al telefonului achiziționat de aceasta este identic cu cel al telefonului oferit pre vânzare pe site-ul de internet.

Polițiștii au organizat o acțiune de prindere în flagrant, iar în locația stabilită s-a prezentat un tânăr de 19 ani, care, în schimbul sumei de 5.300 de lei a pus la dispoziția tinerei un telefon mobil contrafăcut. Acesta a fost imobilizat de polițiști, moment în care autoturismul din care a coborât a pornit în trombă, fiind urmărit de două echipaje de poliție care au reușit să îl oprească între Alba Iulia și Teiuș.

La volanul acestuia se afla un minor de 16 ani, din municipiul București, iar în autoturism, în calitate de pasageri, se mai aflau doi minori, de 17 ani.

În autoturism au mai fost identificate alte două telefoane mobile în legătură cu care există suspiciunea că sunt replici ale unei mărci cunoscute, iar din cercetări a rezultat că, pentru a putea vinde telefoanele contrafăcute, tinerii s-ar fi folosit de o factură fictivă în care era trecută seria IMEI înscrisă pe cutia telefoanelor scoase la vânzare.

Polițiștii au întocmit dosar penal, pentru înșelăciune, punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată și fals sub înscrisuri sub semnătură privată și au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore față de cei 4 tineri. În plus, față de minorul care a condus autoturismul, a fost reținută și infracțiunea de conducere fără permis.

Tânărul în vârstă de 19 ani a fost prezentat în fața magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, față de acesta fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate.