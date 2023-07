Armin van Buuren revine la Untold, după o pauză de trei ani

Unul dintre cei mai iubiți artiști din line-up-ul UNTOLD, Armin van Buuren, revine pe scena principală a festivalului în 2023, la cea de a opta ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume.

Armin van Buuren este unul dintre cei mai dedicați oameni de pe scena muzicii electronice, iubește România și fanii Untold sunt îndrăgostiți de acest artist, care a dus live set-ul de festival la un alt nivel. A intrat în industria muzicală cu o diplomă în avocatură, iar acum este cel mai bine cotat DJ trance în clasamentul oficial DJ Mag Top 100. Are o carieră impresionantă, de peste 21 de ani este headline la cele mai mari festivaluri din lume. A fost nominalizat la premiile Grammy, la categoria ,, Cea mai bună piesă dance” , are 12 trofee DJ Awards și 27 de premii Internațional Dance Music Awards, un show radio (A State Of Trance) cu peste 45 de milioane de ascultători săptămânal.

Armin van Buuren a fost votat de cinci ori DJ-ul numărul 1 al lumii.