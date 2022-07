Apă potabilă, după program, în mai multe comune și sate din Alba

În mai multe comune și sate din județul Alba, apa potabilă va fi furnizată după un program prestabilit.

Din cauza secetei din ultima perioadă, rezervoarele nu pot stoca suficientă apă, astfel că localnicii din aceste localități, vor avea apă potabilă la robinete, în mai multe intervale orare, acestea fiind: 06.00-09.00, 18.00-22.00 si 22.00-06.00.

„Pe fondul caniculei care va cuprinde aproape toată ţara in urmatoarea perioada, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa rationalizeze apa în mai multe localităţi din județ, în următoarele zile, în care se anunţă temperaturi foarte ridicate.

Din cauza secetei prelungite, resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesara refacerea periodica a acestora.

APA CTTA face apel către populaţie, să folosească apa potabila cu responsabilitate, strict pentru consum propriu şi în scop menajer In caz contrar, exista posibilitatea ca programul de rationalizare sa fie implementat pentru mai mult timp sau chiar sistarea furnizarii.

Astfel, incepand cu data de 26.07.2022 va comunicam urmatorul program de furnizare a apei potabile:

-Intreruperea furnizarii in localitatea Ungurei!

-Intreruperea furnizarii apei potabile, intre orele 22.00-06.00, in urmatoarele localitati:

-comuna Farau, comuna Cricau, comuna Berghin, com Ciugud,comuna Ohaba si comuna Ighiu;

– comuna Valea Lunga

In urmatoarele localitati furnizarea apei potabile se va efectua dupa urmatorul program: 06.00-09.00 si 18.00-22.00

– orasul Abrud

– com. Lopadea Noua (Asinip, Ciuguzel), Com. Hoparta (Silivas, Turdas, Spalnaca)

-localitatile Unirea, Razboieni si cele din apropierea orasului Ocna Mures (Cisteiu de Mures, Micoslaca, Uioara de Sus, Farau, Uioara de Jos, Noslac, Captalan)

De asemenea, in comunele Cergau (satele Cergau Mare, Cergau Mic si Lupu) si Rosia de Secas (satele Rosia de Secas si Tau), nu poate fi asigurata continuitatea alimentarii cu apa potabila a locuintelor aflate in zonele mai inalte.

Comuna Garda de Sus ( Ghetari, Ocoale, Mununa, Hanasesti, Dealu Frumos si Garda Seaca), furnizarea se va face in functie de rezervele acumulate in rezervorul de inmagazinare

Din cauza opririlor dese, la reluarea furnizarii pot exista depasiri a valorii parametrului turbiditate, caz in care rugam clientii sa foloseasca apa numai in scop menajer

Va informam ca, in cazul in care, ulterior acestui anunt, se constata lipsa de debit si in alte localitati din afara celor de mai sus, S.C. APA CTTA. S.A. Alba va anunta acest fapt”, este mesajul transmis de operatorul de furnizare a apei potabile, S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba.