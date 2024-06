Actrița Ileana Stana Ionescu s-a stins din viață.

Actrița Ileana Stana Ionescu a încetat din viața, duminică, la vârsta de 87 de ani. Îndrăgita actriță se afla în spital.

Vestea morții actriței a fost anunțată de către Alexandra Velniciuc.„Dumnezeu să o ierte și să îi odihnească sufletul!Și datorită ei am ales această profesie!”, a scris actrița pe Facebook. Pe data de 2 iunie, Ilena Stana Ionescu a fost internată în spital. Soțul artistei a spus că aceasta s-a simțit destul de slăbită, astfel că el a sunat la salvare. Medicii au ajuns la fața locului și au recomandat internarea acesteia.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok. Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, spunea, la începutul acestei luni, Andrei Ionescu, soţul actriţei.