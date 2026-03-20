Accident ținut sub tăcere? Semne de întrebare grave privind proiectul bicicletelor electrice din Alba Iulia

Deși unele publicații locale au semnalat anterior posibilele riscuri asociate introducerii bicicletelor electrice în Alba Iulia, autoritățile nu au oferit, până în prezent, un răspuns clar la aceste îngrijorări. Criticii proiectului susțin că implementarea acestuia ar fi avut loc fără o evaluare suficientă a impactului asupra siguranței publice.



Între timp, potrivit unor informații apărute pe surse, în cursul zilei de joi ar fi avut loc un incident care implică o bicicletă electrică. Grav este nu doar faptul că un astfel de eveniment pare să se fi produs, ci și lipsa totală de transparență în gestionarea lui. Până la acest moment, nu există nicio confirmare oficială, nicio informare publică și nicio explicație din partea autorităților, o tăcere care ridică suspiciuni serioase.



Această absență a comunicării alimentează percepția că incidentul ar fi fost, dacă nu ascuns intenționat, cel puțin trecut sub tăcere. Într-un context în care siguranța cetățenilor ar trebui să fie prioritară, lipsa de reacție oficială nu face decât să accentueze neîncrederea publicului.



Situația readuce în discuție modul în care sunt gestionate proiectele de mobilitate urbană: necesitatea unei infrastructuri adecvate, existența unor reguli clare de utilizare și, mai ales, comunicarea transparentă cu cetățenii.



În acest context, apar mai multe întrebări legitime:

Au fost realizate studii de siguranță înainte de implementarea proiectului?

Ce măsuri au fost prevăzute pentru prevenirea accidentelor?

De ce nu a fost informat publicul despre incidentul de joi?

Cine își asumă responsabilitatea pentru lipsa de transparență?



Reprezentanții administrației locale sunt așteptați să clarifice aceste aspecte și să ofere informații oficiale. În lipsa unor răspunsuri clare, suspiciunile privind modul în care a fost gestionată situația nu vor face decât să crească, iar încrederea publică va continua să se erodeze.