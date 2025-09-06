Accident grav pe DJ 106, în apropiere de Daia: un tânăr de 21 de ani, rănit după ce a intrat cu mașina într-un tir

În această dimineață, un accident rutier grav s-a produs pe DJ 106, în afara localității Daia, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un ansamblu tir.

La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. În urma impactului, șoferul autoturismului, un tânăr de 21 de ani din Roșia, a rămas încarcerat. Acesta a fost extras de pompieri și a primit îngrijiri medicale, fiind transportat conștient la UPU Sibiu, cu multiple traumatisme.

sursa foto: ISU Sibiu

Potrivit polițiștilor, tânărul se deplasa dinspre Agnita spre Sibiu, iar din cauze care urmează a fi stabilite a pierdut controlul direcției de mers și a pătruns pe contrasens, unde a lovit tirul condus de un bărbat de 38 de ani, din Netuș.

Testările cu aparatul etilotest au arătat că șoferul autoturismului avea o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce conducătorul tirului nu consumase alcool.