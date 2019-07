5 sfaturi despre intretinerea masinii pe care NU trebuie sa le ignori in sezonul cald

Masina este o inventie ce a schimbat lumea, inca de la aparitia ei. In Romania, majoritatea adultilor detin cel putin un automobil, cu care se deplaseaza atat pe distante scurte, zilnic, cat si pe distante lungi, spre destinatiile de vacanta.



Intretinerea vehiculului este foarte importanta pentru pastrarea acestuia in conditii ideale de mers, atat din punct de vedere al confortului, dar mai ales al sigurantei. Cei mai multi considera ca trebuie sa acorde o atentie speciala masinii doar in sezonul rece, insa adevarul este ca si temperaturile ridicate pot afecta buna functionare a autoturismului, iar procesul de intretinere si verificare trebuie sa fie la fel de riguros si pe timpul verii, mai ales daca planifici o calatorie indelungata in aceasta perioada.

Iata ce spun specialistii ca trebuie sa verifici la masina in timpul verii:

Bateria

Nu doar temperaturile extreme scazute afecteaza starea bateriei, ci si cele ridicate. Acest lucru este valabil in special in cazul unei baterii mai vechi, pe cale de a se descarca. Asadar, inainte de a porni la drum sau daca observi ca ceva nu este in regula, este bine sa mergi cu masina intr-un service autorizat. Mecanicul iti poate spune, in urma unor teste specifice, daca acumulatorul trebuie inlocuit. In aceasta situatie, poti alege o baterie auto marca Bosch, produse cunoscute pentru calitatea lor si durata mare de viata. Astfel, iti iei o masura de precautie necesara prin intermediul careia eviti sa iti strici vacanta din cauza faptului ca masina ta nu mai porneste, cand te afli la jumatatea drumului!



Aerul conditionat

Sa circuli cu masina pe durate scurte sau lungi, in timpul verii, fara aer conditionat, poate fi un adevarat iad. Caldura, pe langa disconfortul termic pronuntat, poate provoca si somnolenta, lucru de nedorit mai ales cand te afli la volan. Asadar, nu uita sa verifici sistemul de climatizare al automobilului odata ce temperaturile cresc.



Stergatoarele

Aceste piese pot crapa dupa o expunere prelungita la soare, insa nu trebuie sa iti faci griji, pentru ca inlocuirea lor nu iti va da peste cap bugetul. Insa, sunt indispensabile, mai ales ca furtunile de vara, insotite de averse torentiale si descarcari electrice, se pot forma de nicaieri in cateva minute. Pentru a circula in siguranta, ai nevoie de vizibilitate maxima in orice moment!



Anvelopele

Nu degeaba este ilegal sa mergi cu o masina nedotata corespunzator, cu cauciucuri de iarna in sezonul cald, avand in vedere ca asfaltul incins duce la uzura excesiva a acestora. Chiar si anevelopele de vara pot avea defecte cauzate de diferiti factori, precum gropi, cuie, sticla si asa mai departe. Asigura-te ca exteriorul acestora este intr-o stare buna si ca presiunea din pneuri este cea potrivita. In caz contrar, pe langa un consum ridicat al combustibilului, poti avea parte de incidente mai grave, precum explozia cauciucului, ce poate fi urmata de un accident rutier.



Lichidele auto

Niciun vehicul nu poate circula in conditii bune daca nivelul lichidelor necesare nu este cel optim. Acest lucru este valabil mai ales vara, cand temperaturile ating un prag critic. Este indicat sa iti faci un obicei din a verifica constant daca lichidul de frana, lichidul de racire, uleiul pentru motor, lichidul pentru parbriz sau cel pentru servodirectie sunt in cantitatile potrivite.

Asadar, inainte de a pleca in vacanta cu masina sau daca iti folosesti zilnic autoturismul pentru a te deplasa la job, nu uita sa verifici aceste componente ale vehiculului pentru a avea parte de drumuri fara stres, in siguranta!



Sursa foto: www.shutterstock.com