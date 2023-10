4 OCTOMBRIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ANIMALELOR

Ziua internaţională a animalelor („World Animal Day”) este marcată, anual, la data de 4 octombrie, cu scopul de a promova drepturile şi bunăstarea tuturor animalelor, fie ele cu stăpân sau fără, sălbatice sau domestice, potrivit worldanimalday.org.uk.



Ziua internaţională a animalelor este cu atât mai importantă cu cât experţii în biodiversitate şi protecţia mediului trag numeroase semnale legate de situaţia actuală a animalelor.



În septembrie 2023, a fost publicat un studiu care trage un semnal de alarmă în legătură cu ameninţările legate de cea de-a şasea extincţie în masă de pe Terra. Criza biodiversităţii „este la fel de gravă ca schimbările climatice”, dar nu la fel de cunoscută de publicul general, a declarat Gerardo Ceballos, profesor la Universitatea Naţională Autonomă din Mexic, coautor al acestui studiu publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Din aproximativ 5.400 de genuri (conţinând 34.600 de specii), oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că 73 dintre ele au dispărut de pe Terra în ultimii 500 de ani – majoritatea în ultimele două secole. Sunt vizate în primul rând păsările, urmate de mamifere, amfibieni şi reptile.

Printre cauzele acestor extincţii se numără activităţile umane, care distrug habitate naturale pentru a face loc culturilor agricole, infrastructurilor şi altor nevoi, dar şi supraexploatarea (pescuit excesiv, vânătoare, trafic cu animale).

Un alt studiu îngrijorător a fost publicat în luna mai 2023. Cercetarea, realizată de cadre didactice ale Universităţii Queen din Belfast, a evidenţiat faptul că aproape jumătate dintre speciile de animale de pe suprafaţa terestră suferă în prezent un declin al populaţiei lor. Semnatarii studiului au concluzionat că descoperirile reprezintă „o alertă drastică”, în condiţiile în care pierderea globală a biodiversităţii cauzate de industrializare este mult mai alarmantă decât se credea până acum.



Amploarea speciilor pe cale de dispariţie a fost în mod tradiţional măsurată de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), care a constatat că 28% din viaţa pe Pământ este în prezent ameninţată cu dispariţia. Cu toate acestea, noua cercetare a folosit o analiză la scară globală a unei măsurători diferite a riscului de extincţie, şi anume „tendinţele populaţiilor”.

Pierderea biodiversităţii globale este considerată una dintre cele mai grave provocări pentru umanitate în următoarele decenii, care afectează funcţionarea ecosistemelor, producţia de alimente, răspândirea bolilor şi stabilitatea economiei globale.



Concluzii asemănătoare se desprind şi din Raportul „Planeta Vie 2022”, publicat de WWF în luna martie a acestui an. Aproape 70% din populaţiile de mamifere, peşti, amfibieni, reptile sau păsări au dispărut într-un ritm alarmant, în ultimele cinci decenii, reiese din documentul publicat de WWF, cu ocazia Zilei mondiale a vieţii sălbatice, marcată în fiecare an pe data de 3 martie.

* * *



Iniţiativa de a înfiinţa Ziua internaţională a animalelor i-a aparţinut scriitorului şi publicistului german Heinrich Zimmermann, un apărător înfocat al drepturilor animalelor, editor al revistei „Mensh und Hund” („Om şi câine”). Prima ediţie a Zilei internaţionale a animalelor a constat în organizarea de expoziţii şi discursuri găzduite de Palatul Sportului din Berlin, la 24 martie 1925, potrivit www.worldanimalday.org.uk. Evenimentul, care a strâns peste 5.000 de participanţi, fusese programat la 4 octombrie, însă organizatorii nu au găsit disponibil pentru acea dată un loc suficient de încăpător.

Situaţia a continuat până în 1929, când, în premieră, ziua dedicată animalelor a fost marcată la 4 octombrie. În scurt timp, ideea lui Zimmermann a început să aibă ecouri şi în afara graniţelor Germaniei, în special în Austria, Elveţia şi Cehoslovacia.



Totuşi, 4 octombrie a devenit în mod oficial zi mondială dedicată animalelor de abia în luna mai 1931, atunci când, iniţiativa publicistului german a fost adoptată cu prilejul Congresului internaţional pentru protecţia animalelor, desfăşurat la Florenţa.

Data de 4 octombrie reprezintă şi sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi, fondator al ordinului Franciscan şi protectorul ceresc al mediului şi al animalelor, conform http://www.ercis.ro/. Potrivit legendei, sfântul avea puterea de a învăţa şi dojeni animalele, reuşind chiar să îmblânzească un lup doar cu vorba bună, notează sursa citată.



În 2004, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 205, modificată prin Legea nr. 9/2008 şi prin Legea nr. 171/2017, act legislativ care reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător. La alineatul (2) al articolului 17, se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare.