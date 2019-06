3 sfaturi pentru o afacere de succes pentru antreprenorii la inceput de drum

Lumea afacerilor poate fi una cu multe obstacole, mai ales daca esti un antreprenor la inceput de drum, si inca nu ai inteles inca ce trebuie sa faci ca sa atragi clienti. In zilele noastre, concurenta este foarte mare iar clientii au o plaja larga din care sa aleaga produse sau servicii, asa ca trebuie sa iti scoti afacerea in evidenta. In acest articol vei gasi 3 sfaturi care iti pot da un plus fata de concurenti si cu care poti atrage mai multi clienti.



Respecta clientii

Poate cel mai important lucru atunci cand pornesti o afacere de la 0, este sa le arati clientilor tai ca sunt tratati cum se cuvine. Nimeni nu doreste sa revina intr-un magazin sau restaurant daca angajatii de acolo nu sunt respectuosi sau sunt neprofesionisti. Atunci cand faci angajari, incearca sa evaluezi si personalitatea viitorului subaltern, nu doar abilitatile profesionale.

Atentie! A trata clientii cu respect nu inseamna neaparat sa te ghidezi dupa deviza “clientul nostru, stapanul nostru”. Sunt anumiti oameni care se cred superiori, iar angajatii nu trebuie sa suporte astfel de persoane. Tine minte ca, de multe ori, un angajat este mult mai greu de inlocuit decat un client, asa ca, dupa cum spunea un mare om de afaceri, “ai grija de angajatii tai, iar acestia vor avea grija de clienti”.

2. Foloseste ingrediente si/sau produse de calitate

Acest sfat este valabil pentru orice model de afacere, dar in special pentru afacerile din domeniul alimentar. Daca ai un restaurant, o patiserie, o covrigarie, o gelaterie, etc. nu incerca sa iti maximizezi profiturile folosind produse de proasta calitate. Aceasta este o greseala care te poate ajuta pe moment dar iti va distruge business-ul pe termen lung. Foloseste doar materie prima de calitate, ingrediente proaspete si cat se poate de naturale. Nu incerca sa inlocuiesti anumite ingrediente naturale cu unele sintetice. Portiile sunt si ele un motiv ce cantareste greu atunci cand clientii se gandesc daca sa se intoarca la restaurantul tau. In Romania oamenii nu cauta in general “fine dining” ci cauta locuri unde pot manca preparate gustoase si portii din care sa se sature. Nu uita ca igiena este un aspect extrem de important.

3. Arata pe cat posibil ca sunteti profi

Cand o persoana intra intr-o incapere, fie ca este un magazin sau un restaurant, primul impact este cel vizual, asa ca, incearca sa folosesti mobilier si aparatura profesionala, care sa inspire incredere clientului. Spre exemplu, daca detii un magazin alimentar, un client care intra si vede ca preturile produselor sunt marcate cu un aparat profesional ca unul din aceste marcatoare pentru preturi, va avea mai mare incredere in produsele pe care le comercializezi fata de situatia in care, sa spunem ca preturile ar fi scrise manual cu pixul pe o bucata de carton. Pot fi lucruri marunte care sa faca un potential client sa nu se intoarca in magazinul tau, asa ca fii atent la toate detaliile si nu merge pe premisa “las’ ca merge si asa”. Construirea unei imagini si a unui renume se face cu rabdare, prin aceste detalii la care, poate, alti detinatori de afaceri nu se gandesc sa acorde toata atentia necesara.



Probabil vor exista perioade mai dificile, mai ales la inceput, dar este foarte important sa nu te dai batut si sa crezi in visul tau. Trateaza afacerea cu seriozitate, dar nu te indeparta prea mult de distractie, caci un sef vesel si de gasca ii face si pe angajati sa vina la slujba cu drag.