3 activitati pe care trebuie sa le faci neaparat daca locuiesti la casa

O casa primitoare tine atat de caldura caminului, cat si de cateva artificii legate de decor, design, culori folosite etc. Nu trebuie sa o iei de la zero cu mobilarea si decorarea casei pentru a iti transforma locuinta intr-una primitoare si moderna, ci este suficient sa faci unele schimbari de efect. Bucura-te de timpul liber oferit de venirea anotimpului calduros si fara stres sau griji, incearca sa iti transformi putin locuinta.



Iata cateva idei speciale pentru a iti amenaja o casa de vis vara aceasta:



Ai grija de gradina



O gradina frumos amenajata inseamna un spatiu primitor atat pentru tine si familia ta, cat si pentru invitatii pe care ii vei avea vara asta. In primul rand, ocupa-te sa ai grija de florile, fructele sau legumele pe care le ai plantate in curte si nu uita sa le protejezi de daunatori. Sfatul nostru este sa alegi ca metoda suplimentara de protectie pentru plante chiar alte plante cu potential antidaunatori ca lamaita, roinita sau busuiocul. De asemenea, exista si cateva plante anti-tantari ce pot veni in ajutorul spray-urilor de la farmacie, cum ar fi rozmarinul, lavanda sau galbenelele.



Daca nu ai o gradina destul de bogata, click aici si vei gasi 5 flori usor de inmultit vara aceasta pentru a avea o adevarata oaza verde la iesirea din casa.



Cand vine vorba de mobila de gradina, alege mobila simpla, cum ar fi scaunele din pal ori fotoliile din impletitura si o masa de cafea de mici dimensiuni care ar trebui sa fie suficiente pentru a primi in gradina musafiri.



Ordoneaza garajul



Garajul este de obicei nu numai locul in care iti tii masina, ci si locul in care depozitezi diverse obiecte, de la bicicleta si pana la genti de voiaj ori piese de mobilier. Ia-ti o zi libera pentru a ordona garajul de la A la Z si poate chiar vei obtine mai mult spatiu pe care sa il folosesti in avantajul tau. Spre exemplu, iti poti amenaja o zona in care sa faci sport sau poti pune o masa de biliard daca locul iti permite.



Nu uita sa pui siguranta pe primul loc, asa ca daca nu ai deja usi de garaj sigure si durabile, intra aici si vei gasi o gama larga.



Schimba putin decorul de interior



Nu trebuie sa schimbi mobila sau sa vopsesti din nou peretii, este suficient sa faci cateva mici schimbari de decor pentru a da un aer fresh casei tale. Iata cateva dintre recomandarile noastre:



Cu ce ocupi masuta de cafea? Alege sa pui pe masuta de cafea cateva reviste, carti ori vaze cu flori naturale. De asemenea, poti opta pentru lumanari parfumate sau un borcan transparent cu biscuiti, din care atat invitatii, cat si familia sa se serveasca.

Canapeaua. Nu trebuie sa schimbi canapeaua pentru a ii da un aer nou: schimba pernele decorative si incearca ceva colorat, cu mesaje motivationale sau chiar cu modele tip mozaic, orice crezi ca s-ar potrivi sufrageriei tale.

O oglinda noua pentru dormitor. O oglinda noua schimba complet infatisarea unei camere, asa ca poti amplasa o oglinda de dimensiunile dorite intr-un loc din dormitor. Daca ai dulapuri cu oglinzi, atunci incearca o oglinda deasupra tabliei patului sau viceversa.

Pentru o casa de vis nu trebuie sa faci mari schimbari, ci cateva mici schimbari de efect. Spor la amenajat!



Sursa foto: shutterstock.com