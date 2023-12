Ziua ANOFM – 25 de ani de performanță în ocupare

Mesajul președintelui ANOFM, Florin Cotoșman, adresat cu prilejul aniversării a 25 de ani de activitate a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă :

“La 25 de ani de la înființarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă avem ocazia să privim înapoi cu mândrie, să celebrăm parcursul instituției noastre, dar și să ne proiectăm cu încredere într-un viitor plin de oportunități și provocări.

De-a lungul celor două decenii și jumătate, am reușit să formăm o echipă implicată în multiple activități, o echipă cu mari responsabilități în domeniul serviciilor destinate pieței muncii. Cu fiecare an care a trecut, am învățat, ne-am adaptat și am evoluat pentru a răspunde nevoilor și schimbărilor din societatea noastră care este în continuă transformare.

Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de ocupare prin oferirea de servicii de calitate, atât pentru cei care caută un loc de muncă cât și pentru angajatori, sunt deziderate permanente urmărite în activitatea desfăşurată la nivelul întregii structuri a ANOFM.

În acest moment, ANOFM oferă servicii profesioniste accesate cu încredere de toţi cei care doresc să intre pe piaţa muncii sau să evolueze în cadrul acesteia și, totodată, este implicată în atragerea de fonduri europene destinate susținerii măsurilor de stimulare a ocupării șomerilor.

În calitate de actor principal pe piața muncii, instituția noastră a contractat 1,2 miliarde euro din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, destinați susținerii clienților (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori), dar și creșterii calității serviciilor dedicate acestora, devenind astfel unul dintre cei mai mari beneficiari POCU din România.

Acum, în ultima lună a acestui an, sunt încântat să anunț că finalizăm cu succes toate obiectivele propuse prin proiectele de dezvoltare instituțională stabilite prin Strategia ANOFM, și care sunt condiționalități favorizante pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2021 – 2027 al Uniunii Europene: Relația SPO cu angajatorii – eSPOR, Managementul de caz – Proces de incluziune pe piața muncii și ReCONECT – Adaptare la schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației. Obiectivele celor 3 proiecte au fost complementare cu cele stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și vor fi continuate și dezvoltate cu finanțare din Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO).

ANOFM a trecut printr-un amplu proces de modernizare și reformare pentru ca serviciile oferite să răspundă cât mai exact necesităţilor clienţilor săi, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori.

Astfel, vom fi mult mai performanți, vom oferi servicii mai rapid și vom răspunde mai eficient nevoilor clienților ANOFM. Modernizarea continuă a instituției noastre reprezintă un angajament către excelență și către adaptarea la cerințele în schimbare ale lumii contemporane.

Aprecierea venită din partea Comisiei Europene, ce monitorizează parcursul instituțional al ANOFM, a contribuit la finanțările obținute atât în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cele din Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), dar și prin Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ).

Sunt onorat să mă aflu la conducerea echipei ANOFM şi în această calitate cu prilejul aniversării intituţiei noastre vreau să mulţumesc tuturor în mod special membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, partenerilor, colaboratorilor şi colegilor şi, nu în ultimul rând, clienţilor noştri pentru sprijinul şi încrederea acordate.

Totodată, doresc să remarc interesul reprezentanţilor mass-media și al societății civile pentru activitatea noastră și pentru informarea corectă a opiniei publice. Atât eu, cât și colegii mei ne dorim să fiți alături de noi în continuare pentru ca informaţia să ajungă la publicul nostru cât mai rapid şi obiectiv.

În încheiere, vă doresc Sărbători Fericite și un An Nou plin de împliniri, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

La mulți ani, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă!”

Florin Cotoșman,

Președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă