Victorie pentru Jaqueline Cristian și Simona Halep, miercuri, la Transylvania Open

Jaqueline Cristian (23 de ani, 105 WTA), a învins-o pe pe australianca Ajla Tomljanovic (43 WTA, 28 de ani), scor 7-6 (5), 7-5, după 2 ore și 14 minute și s-a calificat în sferturi, unde ar putea să o întâlnească pe Simona Halep.

„Mă bucur, abia aștept. Va fi un meci foarte bun! Sunt gata. Vreau doar să intru pe teren și să mă bucur că sunt aici: în sferturi, acasă, în Cluj. Indiferent cu cine joc, vreau să dau tot ce-i mai bun!”

„Am stat pozitivă până la sfârșit și am crezut în șansa mea. Simțeam că am jocul și nivelul să câștig meciul. Bineînțeles, Ajla este o jucătoare foarte bună și mă așteptam la o bătălie foarte intensă. Am dat tot ce am putut. Am jucat foarte bine, m-am simțit ca acasă. Am avut familia alături, antrenori, prieteni.”

Simona Halep, dubla campioană de Grand Slam, a câștigat astăzi duelul cu Gabriela Ruse. A fost prima întâlnire a celor două jucătoare pe teren. Simona Halep trece în turul doi, iar mâine o va întâlni pe Varvara Gracheva.

„A fost un meci destul de dificil, pentru că presiunea de a juca acasă contra unei românce este tot timpul destul de mare. Dar am fost concentrată, am știut ce am de făcut și m-am simțit stăpână pe mine. Totul a mers foarte bine și exact cum am plănuit.

M-am simțit foarte bine, venind din nou la Cluj. E o bucurie, de fiecare dată am jucat poate cel mai bun tenis al meu aici, și la Fed Cup și de fiecare dată. Chiar dacă nu avem public, i-am simțit aproape de mine de când am venit.”

Emma Răducanu a fost prezentă la meciul Simonei alături de tatăl ei, Ion Răducanu.