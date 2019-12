UNTOLD a vandut alte 17.000 de bilete in doar 4 minute

un material de Dana Crainic

UNTOLD 2020 este unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din lume, iar la cea de-a cincea ediție peste 375.000 de participanți veniți din întreaga lume au participat la festivalul UNTOLD, și au trăit momente unice alături de cei peste 200 de artiști internaționali de pe cele 10 scene.

Pentru UNTOLD 2020, organizatorii și-au propus să-și depășească recordurile de la ediția aniversară din 2019, când festivalul a fost sold out încă din luna iunie.

In a doua runda de vanzari, s-au vandut peste 17..000 de abonamente, in numai 4 minute si 36 de secunde. Untold 2020 va avea loc in perioada 30 iulie-2 august. In prima runda, peste 15.000 de abonamente s-au vandut in doar 30 de secunde. Pana in prezent, s-au vandut peste 32.000 de abonamente pentru editia din 2020.

Cei care nu au reușit să-și achiziționeze nici un abonament pentru ediția din 2020 mai au o șansă miercuri, 4 decembrie.