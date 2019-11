UNTOLD a vandut 15.000 de abonamente in doar 30 de secunde

Festivalul Untold a pus in vanzare miercuri primele 15.000 de abonamente, care s-au vandut in numai 30 de secunde. Untold 2020 va avea loc in perioada 30 iulie-2 august.

“Primele 15.000 de abonamente pentru cea de-a şasea ediţie a festivalului UNTOLD s-au vândut în 30 de secunde. Prima rundă de abonamente pentru UNTOLD a stârnit, în rândul fanilor festivalului, un interes incredibil. În doar 30 de secunde, peste 15.000 de fani ai festivalului UNTOLD şi-au asigurat intrarea la unul dintre cele mai aşteptate festivaluri de muzică din lume, UNTOLD. Cei care nu au reuşit să-şi achiziţioneze astăzi un abonament pentru ediţia din 2020 mai au o şansă săptămâna viitoare. Miercuri 27 noiembrie, ora 14,00, e disponibilă o nouă serie de abonamente la preţuri speciale începând de la 119 euro plus taxe”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.