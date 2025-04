„Undă verde” pentru noul stadion al Hunedoarei – astăzi s-a semnat contractul de execuţie a lucrărilor

Astăzi, la Palatul Victoria, în prezenţa premierului Marcel Ciolacu, a ministrului dezvoltării Cseke Attila, a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara Laurenţiu Nistor şi a primarului Dan Bobouţanu, a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de construire a noului stadion de la Hunedoara. Aceeaşi ceremonie a cuprins şi semnarea contracului de execuţie pentru Noua Arenă multifuncţională C.S: Dinamo Bucureşti.





Contractul pentru proiectarea şi construirea Stadionului Corvinul 1921 Hunedoara a fost atribuit prin licitaţie asocierii de firme Construcţii Erbaşu – P.A.B. România – New RPC 321, iar întregul proiect investiţional are o valoare totală de 313.785.691 lei inclusiv TVA (aproximativ 64 de milioane de euro). Conform contractului semnat astăzi, durata de elaborare a proiectului tehnic este de 6 luni, iar durata de execuţie de 22 de luni.

Prim-ministrul României, domnul Marcel Ciolacu, a ţinut să precizeze faptul că aceste două proiecte investiţionale reprezintă mai mult decât stadioane moderne, ele fiind, de fapt, adevărate ancore de dezvoltare locală. „Construim, în ambele cazuri, câte un complex sportiv de nivel european, cu multiple beneficii pentru comunitate, în special pentru familiile tinere cu copii. În ambele situaţii vom vedea o revitalizare a zonei respective şi creşterea investiţiilor care vor sprijini economia locală generând locuri de muncă şi dezvoltare urbanistică. Până la urmă, facem şi un act de dreptate: reabilitarea poziţiei Hunedoarei drept important centru naţional al talentelor sportive. Prin această investiţie, Hunedoara are şansa de a redeveni un pol de excelenţă sportivă. Este un pas important pentru a reînvia tradiţia fotbalistică locală. Ne amintim că acum aproape 50 de ani, la Corvinul, tânărul antrenor Mircea Lucescu făcea o echipă senzaţională care se bătea de la egal la egal cu Steaua şi Dinamo, cu mari jucători precum Klein, Andone, Gabor şi mulţi alţii. Infrastructura modernă de antrenament şi competiţii va facilita dezvoltarea tinerelor talente locale, oferindu-le condiţii optime pentru performanţă. Atât Corvinul Hunedoara cât şi Dinamo Bucureşti sunt cluburi cu istorie şi palmares în sportul românesc. Aceste noi baze ultra-moderne vor reprezenta un magnet pentru copii şi tineri. Sunt convins că asta vom vedea în viitor: un aflux major de copii înscrişi la sportul de performanţă, ceea ce va contribui la formarea unei noi generaţii de elită, viitori campioni europeni, mondiali sau olimpici”, a declarat domnul Marcel Ciolacu.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, domnul Cseke Attila a rememorat momentele din 2022, când a vizitat ambele stadioane, pentru a evalua mai bine situaţia acestora. „Era acum 3 ani, dacă bine-mi amintesc. Mă bucur enorm, să marcăm momentul în care aceste două stadioane primesc acum grija şi atenţia meritată şi urmează să fie redate sportivilor şi suporterilor, după lucrările de construire, într-un format nou, modern, de care vom putea fi mândri cu toţii. Am reţinut, la aceste vizite, în primul rând, pasiunea. Pasiunea pentru fotbal a celor pe care i-am întâlnit atunci, fie că erau copii sau adulţi, sportivi sau suporteri. Am văzut oameni care îndrăgesc sportul şi aceste echipe. Dacă tot ceea ce se întâmplă astăzi, aici, cu semnarea celor două contracte de execuţie, va fi urmat de dedicaţie în construire (şi sunt sigur de acest lucru) şi aceeaşi pasiune în folosirea acestor complexuri sportive, în mod cert, vor fi investiţii de succes ale statului român.











Marele fotbalist englez Bobby Charlton spunea: „Unii îmi spun că jucătorii profesionişti sunt sclavii fotbalului. Ei bine, dacă asta este scalvie, condamnaţi-mă la ea pe viaţă!”. Sunteţi condamnaţi, stimaţi dinamovişti şi corvinişti, şi toţi cei care veţi păşi pe aceste stadioane, să fiţi învingători, să fiţi model de viaţă pentru societate, pentru tinerele generaţii, să daţi dovadă de fair – play, pe teren, pentru că, până la urmă, sportul şi, evident, şi fotbalul, sunt despre capacitatea umană de a-ţi atinge sau chiar depăşi limitele fizice, respectând totodată condiţia umană a adversarului”, a adăugat domnul Cseke Attila.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, reaminteşte faptul că demersurile pentru construirea unui nou stadion la Hunedoara au început în urmă cu mai mulţi ani, iar materializarea acestora a fost accelerată în ultimii 3 ani. „Mulţumesc Guvernului României, format din coaliţia de guvernare PSD, PNL şi UDMR, implicit premierului Marcel Ciolacu, Ministrului Dezvoltării Cseke Attila, preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara – Laurenţiu Nistor, oamenii împreună cu care am pornit această idee la drum, în urmă cu mai mulţi ani, idee care astăzi s-a materializat sub forma semnării acestui contract de execuţie. Mulţumesc, de asemenea, şi echipei administrative a Primăriei municipiului Hunedoara, care a făcut, până acum, un efort consistent pentru realizarea acestui obiectiv.

Este cel mai mare proiect de infrastructură derulat în Hunedoara în ultimii 40 de ani. În acelaşi timp, este un vis mai vechi al meu şi al hunedorenilor pe cale să fie transpus în realitate. În 2016, când am afirmat pentru prima dată, public, că vom începe demersurile pentru un stadion nou, aproape toată lumea a spus că nu avem nicio şansă. Eu am crezut în această idee şi am avut parte şi de sprijinul consistent al conducerii Consiliului Judeţean. În 2017 am făcut acel parteneriat cu CJ Hunedoara pentru a avea un demers comun la Compania Naţională de Investiţii destinat unui stadion nou. Restul parcursului acestei idei se cunoaşte.

Sper din tot sufletul ca, de acum înainte, etapele să se deruleze fără nicio problemă. În perioada de proiectare tehnică, Primăria Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Judeţean, se va ocupa de demolarea vechiului stadion, astfel încât la finele lui 2025 sau începutul lui 2026 să poată fi demarate lucrările efective pentru noul stadion”, declară primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Prin proiect, se dorește realizarea unui teren de fotbal în conformitate cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice.